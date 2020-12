Natasia Pedraja Hove og hendes 67-årige mor har altid holdt jul sammen. Men sådan bliver det ikke i år.

Natasias mor blev nemlig tilbageholdt og sendt retur til København af det svenske grænsepoliti, da hun skulle mellemlande i en time, inden hun skulle videre til Gran Canaria og holde jul med datteren og svigersønnen.

Natasias mor fløj tirsdag morgen klokken 08.00 fra Kastrup med SAS og landede 09.15 i Stockholm, inden hun skulle med et fly videre til Las Palmas på Gran Canaria klokken 10.25.

Men Natasias mor kom aldrig videre.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Det svenske grænsepoliti tilbageholdt nemlig moren, tog hendes pas og fortalte, at det var ulovligt for danskere at rejse i transit igennem Sverige.

Men det forstår Natasia eller hendes mor ikke noget af.

»Hun får intet at vide om, at hun ikke kan lande i Stockholm i Kastrup eller af SAS. Hun har covid-pas og mye-nummer (hvis du har bolig i Spanien red.) samt en QR-kode til at komme ind i Spanien. Jeg ringer til den danske ambassade i Sverige, det danske politi og det svenske politi, der alle synes, at det lyder mærkeligt, at hun ikke må være i transit. Til sidst får jeg så at vide, at det svenske grænsepoliti siger, at alle transitter i Schengen-landene er ulovlige. Men jeg kan ikke læse det nogen som helst steder,« siger Natasia til B.T.

Og det er egentlig ikke så mærkeligt. For først næsten fem timer efter, at hendes mor er landet i Sverige nærmere bestemt klokken 14.08, meddeler Udenrigsministeriet, at Sverige ikke tillader danske rejsende at rejse i transit igennem Arlanda lufthavn.

»Det svarer til, at jeg den ene dag skal gå over for grønt, og så skal jeg gå over for rødt den næste dag, og ingen har informeret mig om det. Hvordan skal du kunne vide det, hvis ingen har oplyst dig om det?,« siger Natasia.

Hun er også meget forarget over, hvordan det svenske grænsepoliti behandlede hendes mor, mens hun var i lufthavnen.

»Da hun skal med en flyver retur til Kastrup, bliver hun eskorteret ud til flyet af to politibetjente, som om hun er kriminel. De har tilbageholdt hendes pas siden hun landede, og hun får det først tilbage, da hun skal ombord på flyet. Hun får heller ingen information om, hvor hendes kuffert er. Om den er kommet til Gran Canaria, eller om den er med på flyet. Det synes jeg er super ubehageligt og ufortjent,« fortæller Natasia.

Natasia har i løbet af dagen været i kontakt med sin mor jævnligt, og hun har blandt andet fortalt, at hun vil klage til SAS, når hun var hjemme i Danmark igen, og at hun aldrig nogensinde vil tilbage til Sverige.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Min mor er rasende. Men hun er også ked af det og føler sig alene. Jeg har også været mega urolig for hende hele dagen. For hvad skulle der ske med hende? Det har ødelagt vores jul og min mors jul, men hun er heldigvis en sej dame,« siger Natasia Pedraja Hove.

B.T. har kontaktet SAS og Udenrigsministeriet for at forholde dem til denne sag. SAS er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men Udenrigsministeriet kom med følgende svar.

»Vi udsender krisekommunikation, så snart vi får informationen bekræftet. Det er op til de svenske myndigheder at beslutte, hvordan et indrejseforbud implementeres.«