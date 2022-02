»Der er selvfølgelig kommet meget skidt ud af corona, men for mig har det virkelig også bragt meget godt med sig.«

Sådan lyder det kort og godt fra Natasha Rasmussen, da hun skal sætte ord på den vilde rejse, hun har været på med sin populære webshop Colorful Living.

I begyndelsen af 2020 fik hun en idé. På få måneder voksede ideen sig fra at være en tanke til at blive til virkelighed. Og på bare halvandet år er den virkelighed nu også blevet til noget, Natasha Rasmussen lever af.

»Det er egentlig ret vildt at tænke på, hvad der er blevet til på så kort tid. Men på en eller anden måde føler jeg også bare, at jeg har arbejdet med det her mega længe, og på den anden side føler jeg, at jeg kun lige er startet, « fortæller Natascha Rasmussen.

Det hele startede med et ønske om at få mere farve ind i hjemmet.

Hun begyndte at ønske sig forskellige, farverige ting og lagde mærke til, at det krævede kendskab til mange forskellige sider, for at finde de helt rigtige ting. Og derfor fik hun tanken: Hvorfor sælger jeg ikke de her ting selv?

»Jeg har altid haft en drøm om at have min egen virksomhed på en eller anden måde, og pludselig stod jeg med ideen til det,« siger hun.

I starten var virksomheden, der altså består af en webshop med tilhørende lager, tænkt som et mindre og hyggeligt projekt, som Natasha Rasmussen kunne nusse lidt med, mens hun var på barsel. Men det tog meget hurtigt fart.

Natasha Rasmussens webshop Colorful Living er blevet så populær, at hun nu kan leve af den. Siden sommeren 2021 har hun kunne trække løn ud til sig selv for sit arbejde. Privatfoto. Vis mere Natasha Rasmussens webshop Colorful Living er blevet så populær, at hun nu kan leve af den. Siden sommeren 2021 har hun kunne trække løn ud til sig selv for sit arbejde. Privatfoto.

»I begyndelsen havde vi bare alle varerne hjemme i vores bryggers, men de begyndte hurtigt at brede sig til resten af hjemmet. Min kæreste og jeg var ved at blive vanvittige over, at der ikke var noget plads tilbage til os,« siger Natasha Rasmussen med et smil.

Efter kun få måneder var det derfor tid til at finde et lokale, der kunne fungere som lager.

Heldigvis lå Kiosken i Langeskov, hvor hun alligevel sender sine pakker fra, inde med et kælderrum på omkring 20 kvadratmeter, som Natasha fik lov til at leje sig ind i. Et par måneder gik nede i kælderen, og så stod Natasha Rasmussen med problemet igen.

Der var simpelthen ikke nok plads.

Så med hjælp fra kioskejeren, der måtte rykke rundt på nogle ting i kælderen, fik Natasha fordoblet pladsen i kælderen. Og sådan arbejdede hun i et år.

»Vores sortiment er vokset betydeligt igen, hvilket betyder, at vi igen er pressede på plads,« fortæller hun.

Derfor satte hun jagten ind på et større lokale, og om få måneder kan hun rykke alle sine varer ud i et lokale med 220 kvadratmeter, hvor hun forhåbentlig kan blive en del længere tid end hidtil.

»Det fede ved de nye lokaler er også, at der er mulighed for at lave et showroom, så mine kunder efter aftale kan komme og se på mine varer. Jeg sælger nemlig mange håndlavede ting, og det kan nogle gange være meget rart at se den slags ting fysisk, inden man køber dem,« siger Natasha Rasmussen.

Og håbet er nu, at den gode udvikling i webshoppen fortsætter, og at forretningen fortsat vokser.

»Nogle gange kan jeg godt glemme lidt, hvad jeg egentlig har udrettet på bare halvandet år. Jeg tænker hele tiden over, hvordan jeg kan forbedre virksomheden og udvikle mig. Men det er jo egentlig lidt vildt, hvor langt vi allerede er nået,« siger Natasha Rasmussen.

Natashas kæreste er medejer af webshoppen, og siden sommer har det endda været muligt for Natasha at trække løn ud til sig selv.