»Min søn kommer først i børnehave igen en gang til efteråret, når jeg selv vurderer, at det hele er under kontrol.«

Sådan siger den 25-årige mor Natasha Christensen, der er dybt frustreret over, at statsminister Mette Frederiksen mandag aften meddelte, hvordan forældre næste uge kan sende deres yngste børn tilbage i institution og skole.

Hun stoler ikke på myndighedernes vurdering af, at det skulle være den rette strategi.

»Jeg mener ikke, det er forsvarligt, at det er vores børn, der skal gå forrest i et forsøg på at se, om den her genåbning overhovedet virker,« siger Natasha Christensen.

Hun er selv mor til to drenge på henholdsvis 10 måneder og fire år, og hun fortæller, at hun bliver helt vred ved tanken om, at politikerne har valgt, at det netop er dem, de vil teste en måske farlig strategi af på.

»Vores børn bliver brugt som forsøgskaniner. For hvis det ikke virker, lukker man jo samfundet ned igen, og så står vi med en masse forældre - i hvert fald dem, der har tænkt sig at aflevere deres børn - med nogle måske alvorligt syge børn,« siger den bekymrede mor, inden hun fortsætter:

»Det er jo åbenlyst fordi, man vil opbygge flokimmunitet. Jeg synes, det er uforsvarligt, at Mette Frederiksen fremlægger det sådan, at det er vores børn, der skal rammes først.«

Hvorfor stoler du ikke på sundhedsmyndighederne, når de siger, at de har vurderet den her gradvise åbning som værende forsvarlig?

»Det gør jeg ikke, fordi jeg er bekymret for, at der er en skjult agenda om, at børnene skal være forsøgskaniner.«

Natasha Christensen kan altså på ingen måde forstå rationalet i at starte med at genåbne samfundet for de mindste børn. Ifølge hende er der mange andre steder, hvor det ville give langt bedre mening.

»Jeg synes, at man burde have startet med dem, der skal til at tage afgangseksamen, for de kan bedre forstå, at man skal undgå fysisk kontakt. Det kan små børn ikke. De krammer og slikker på hinanden, og der er pædagoger, der skal kramme og trøste dem. Det giver ingen mening,« lyder det fra moren.

Hun har den seneste måned sørget for, at hendes børn overholdt alle forholdsregler, netop fordi ordlyden til pressemøderne havde været, at det netop var børn, der i stor stil kunne være smittebærere.

»Vi får hele tiden at vide, at vi skal passe på vores børn. Så når vi får at vide, det er dem, der skal sendes ud først, giver det ingen mening. Jeg blev vred, da jeg hørte det. Hvis børnene ikke selv bliver alvorligt syge, bliver de jo smittebærere, og på den måde kommer coronaen jo til at kunne ramme for alvor,« siger Natasha Christensen.

Derfor lavede hun mandag aften et opslag på Facebook med overskriften: ‘Jeg vil gerne opfordre alle forældre til IKKE at aflevere jeres børn i daginstitution og skole!’

»Jeg har lavet opfordringen for at fortælle, at politikerne sådan set ikke har styr på noget. De kommer med forskellige tal og siger, at vores børn ikke kan rammes. I hvert fald ikke hårdt. Men vores børn er ikke små superhelte,« lyder det fra Natasha Christensen.

En ting er, at du selv vælger at holde dine børn hjemme. Men hvorfor laver du en opfordring til alle forældre om at gøre det samme?

»Fordi der sidder nogle forældre derude, der stoler blindt på politikerne og gør, hvad de opfordres til. Der synes jeg, mange glemmer at være skeptiske og tænke rationelt i forhold til, hvad deres børn og de selv ville have bedst af.«

Og hun er ikke den eneste, der ytrer en utilfredshed over for den delvise genåbning af samfundet. Der er tirsdag blevet oprettet en Facebook-gruppe med navnet ‘Mit barn er ikke forsøgskanin for covid-19’ med 18.000 medlemmer tirsdag formiddag samt en underskriftindsamling under samme navn, der er blevet delt 17.000 gange og underskrevet af knap 9.000 personer.

Natasha Christensen håber, at underskriftindsamlingen runder så mange underskrifter, at politikerne vil genoverveje deres beslutning.

»Det er vigtigt, at vi som forældre i øjeblikket står sammen og råber op, så de kan se, vi ikke vil finde os i den måde, vi og vores børn skal behandles på nu,« siger den 25-årige mor.

På mandagens pressemøde fortalte Mette Frederiksen, at vuggestuer, børnehaver samt 0.-5.klasse i landets skoler åbner efter påske, den 15. april.

Og her har småbørnsforældre et 'kæmpe ansvar', fortalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm:

»I skal forklare børnene, hvorfor de skal holde afstand i børnehaven eller skolen. I skal have en ny struktur på hverdagen. Det er jeg sikker på, at I kan finde ud af.«