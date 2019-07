Et eksperthold fra verdenssundhedsorganisationen WHO mener, at der er øget risiko for kræft ved natarbejde.

Det kan være svært at finde ind i en ordentlig døgnrytme, hvis man har natarbejde i en længere periode.

Men der kan være langt farligere bivirkninger ved at arbejde om natten, vurderer en ekspertgruppe udpeget af Det Internationale Agentur for Kræftforskning under verdenssundhedsorganisationen WHO.

Konklusionen på vurderingen er nemlig, at natarbejde sandsynligvis øger risikoen for brystkræft, prostatakræft, tyktarms- og endetarmskræft.

Johnni Hansen er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse og sidder med i ekspertgruppen.

Han fortæller, at kræftrisikoen for den enkelte afhænger af en række faktorer.

- Især antallet af nattevagter i træk, og i nogen grad det antal år, man har natarbejde, siger han og anslår, at mange ugentlige nattevagter i mange år kan fordoble kræftrisikoen.

Forskerne mener, at natarbejdet forstyrrer den natlige proces, hvor kroppen genopbygger immunforsvaret, reparer fejl i cellerne og renser kroppen for affaldsstoffer.

Når man udsættes for lys, påvirkes nemlig dannelsen af hormonet melatonin, der styrer disse processer.

I visse brancher kan det være svært at undgå natarbejde. Derfor har Johnni Hansen et par gode råd til sygeplejersker, taxachauffører, rengøringsassistenter og andre, der arbejder, mens solen er gået ned:

- Meget tyder på, at natarbejde er mindre farligt, hvis man kun har få nattevagter i træk og i en begrænset årrække.

- Så en god idé er at have så få nattevagter som muligt, da dette synes mindst belastende for den naturlige døgnrytme, siger han.

Allerede i 2007 pegede Det Internationale Agentur for Kræftforskning på en mulig sammenhæng mellem natarbejde og brystkræft.

Blandt andet derfor kan brystkræftpatienter, der har haft langvarigt natarbejde, søge om erstatning gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

/ritzau/