Nataliia Kharchenko tændte sit fjernsyn og havde ganske enkelt svært at tro sine egne øjne.

»Vi tændte for nyhederne. Både danske og ukrainske. Og vi er i chok. Vi kan ikke forstå det her,« forklarer Nataliia Kharchenko.

Nataliia Kharchenko og hendes ukrainske mand vågnede til nyheden om, at deres hjemland var under invasion fra det russiske militær.

»Vi har været i chok. Min svigermor er hos os i de her dage, og hun kom ind og vækkede os og sagde, at Putin invaderer Ukraine nu.«

Nataliia Kharchenko er født og opvokset i Sumy-regionen i Ukraine, som grænser op til Rusland.

Men for 15 år siden drog hun mod Danmark.

»Da jeg var 20 år, skulle jeg i praktik i Danmark i forhold til min uddannelse,« siger hun og fortsætter:

»Jeg fik efterfølgende tilbud om et job inden for landbrug, og jeg har været her siden 2007.«

Nataliia Kharchenko sidder i sit hus i Odense med sin nyfødte datter, der kom til verden for fire dage siden.

Men på trods af glæden over sin nyfødte datter går alle hendes tanker til familien i Ukraine.

»Jeg har min far i Ukraine og min bror og hans familie. Jeg har snakket med dem begge to, og de fortæller, at der er stor panik i Ukraine lige nu,« siger hun og fortsætter:

»Alle forsøger at fylde tanken på deres biler, og der er lange køer alle steder, folk køber alt, hvad de kan i supermarkederne, alle løber.«

Nataliia Kharchenkos familie bor i Kharkiv, som grænser op til Rusland.

Der florerer videoer på sociale medier, hvor russiske missiler i morgentimerne har ramt direkte ned i tætbefolkede områder i en række ukrainske storbyer. Heriblandt Kharkiv.

»De vågnede klokken 5 om natten, fordi der blev skudt og smidt bomber i byen.«

Nataliia Kharchenkos fortæller, at hendes familie er uskadte.

»Det er hårdt. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke beskrive det. Jeg er bare så bekymret.«

Hendes bror og hans familie har forladt deres lejlighed. De befinder sig i skrivende stund i en kælder.

»Deres liv er i dag blevet ændret,« siger Nataliia Kharchenko.

Havde du forestillet dig, at det her ville ske?

»Nej. Jeg troede ikke, det ville ske. Jeg havde håb. Jeg troede, at de ville finde en diplomatisk løsning.«

Nataliia Kharchenko husker tilbage på de dage i februar i 2014, hvor den ukrainske halvø Krim blev invaderet af prorussiske tropper.

Forskellen på dengang og nu er, at hendes familie denne gang er direkte indblandet i krigen.

»I 2014 var vi ikke i de områder, hvor det skete. Men lige nu er min familie en del af det. Og jeg håber virkelig, at det ikke bliver voldsomt.«

Hendes far og bror er en del af den ukraineske militærreserve. Nataliia Kharchenko frygter, at det ender med, at hendes far og bror skal trække i uniformen.

»Jeg håber, at andre lande kan hjælpe Ukraine. Ukraine er ikke beskyttet, så jeg håber ikke, at det bliver voldsomt. Det kan være, at det ikke kommer til at tage så lang tid, og at de finder en løsning. Det håber jeg.«