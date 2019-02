De Konservatives Naser Khader langer højst usædvanligt ud efter navngiven fynsk politiassistent og kritiserer ham for at gemme sin politiske agenda bag uniformen. Kritikken kommer efter flere debatindlæg fra politibetjenten.

Naser Khader, retsordfører for Det Konservative Folkeparti, kritiserer ganske usædvanligt en navngiven politiassistent, som han kritiserer for at »skabe tvivl om politiets integritet«.

Naser Khaders udfald blev for nylig bragt i Jyllands-Posten, hvilket skete i kølvandet på et indlæg fra politiassistenten, Elvir Abaz, der blev bragt i Politiken. Her skriver Elvir Abaz, »at politiet står over for en vanskelig, hvis ikke umulig opgave«, når det kommer til at beskytte Rasmus Paludan, der står i spidsen for partiet Stram Kurs, uden at det får konsekvenser for politiets samarbejde med borgerne i Odense-bydelen Vollsmose. Det er her, Elvir Abaz arbejder til daglig.

Naser Khader skriver i sit indlæg, at Elvir Abaz »gemmer sig bag sin uniform«, mens han skriver politisk farvede indlæg. En adfærd, som Naser Khader finder stærkt kritisabel.

Khader afslutter indlægget ved direkte at henvende sig til politiassistenten:

»Til Abaz vil jeg sige: Find ud af, om du vil være politiker hos Det Radikale Venstre eller politiassistent. Ellers skaber du tvivl om politiets integritet. Og hvis du har et personligt problem i forhold til politiets prioriteringer, må du tage det internt eller overveje, om politikasketten passer.«

Overskriften på Naser Khaders bredside lyder: »Er ledelsen på politigården i Odense hjemme?«

Khader: Jeg er ikke tryg, hvis Abaz skal beskytte mig

Da Berlingske spørger Naser Khader, hvorfor Elvir Abaz ikke burde have skrevet indlægget, forklarer Khader, at den enkelte politibetjent ikke bør vurdere, hvorledes politiets prioritering bør være. Det er et stort problem, mener Naser Khader, der som retsordfører for Det Konservative Folkeparti ser det som sin pligt at høre ledelsen i Fyns Politi, om det virkelig er deres opfattelse, at det er en almindelig politibetjents opgave at vurdere, hvorledes politiet prioriterer.

Da Berlingske spørger Naser Khader, om ikke Elvir Abaz som borger, der er offentligt ansat, må benytte sig af sin ytringsfrihed, svarer Naser Khader, at ytringsfrihed også er at kunne blive kritiseret for det, man skriver.

»Jeg siger ikke, at han ikke må skrive det indlæg. Men han skal ikke gemme sig bag sin uniform, når han taler politisk. Jeg synes, han bør bekende kulør i stedet for at gemme sig bag en titel, men jeg har ikke sagt, at han skal holde kæft.«

Elvir Abaz er ifølge Naser Khader tilhænger af Vollsmose-beboernes adfærd og holder per automatik med beboerne. En stor del af beboerne i Vollsmose har ligesom Elvir Abaz indvandrerbaggrund.

Da Berlingske taler med retsordføreren, anvender han diagnosen Stockholm-syndrom om Elvir Abaz. Han skriver efterfølgende i en SMS, at »jeg vil ikke føle mig tryg ved at komme til Vollsmose, hvis Abaz er en del af politiholdet, der skal beskytte mig.«

Betjenten holder lav profil

Elvir Abaz ønsker ikke selv at udtale sig yderligere, da han er »nødt til at holde mund indtil videre«. Berlingske har dog fået lov til at bringe en SMS-besked fra Elvir Abaz:.

»Jeg ønsker på ingen måde, at min fortsatte medvirken i medierne fører til yderligere politisk pres på en yderst kompetent og dygtig politidirektør og ledelsen af Fyns Politi, som jeg i øvrigt har respekt for. For at beskytte min arbejdsgiver og ledelsen hos Fyns Politi mod et urimeligt politisk pres samt for at reducere risikoen for, at politikernes magtmisbrug og smædekampagner påvirker mit arbejde negativt, har jeg valgt at holde lav profil indtil videre på bekostning af min ytringsfrihed,« skriver Elvir Abaz.

Han henviser i stedet til sin Facebook-profil, hvor debatten ligeledes har kørt. Her viser Elvir Abaz eksempler på unavngivne politibetjente, der har henvendt sig til ham efter indlægget et bragt i Politiken. De udtrykker alle taknemlighed for, at Abaz har åbnet op en bekymring, de også deler.

Uanstændig opførsel

Hans Jørgen Bonnichsen, der er tidligere operativ leder for PET, læste Khaders indlæg, og det fik ham til at skrive et nyt debatindlæg, som blev bragt på fyens.dk, hvor Bonnichsen hævder, at Khader »knægter ytringsfriheden«. Hans Jørgen Bonnichsen retter i sit indlæg en meget skarpt formuleret kritik af Naser Khader, som han mener, »har et alvorligt problem med ytringsfriheden«.

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller, at Naser Khader ikke går efter argumentet, når nogen offentligt udtrykker deres uenighed med ham, men i stedet går direkte i flæsket på personen med perfide angreb. En påstand Bonnichsen har en lang række eksempler på.

»Det er hykleri uden lige, og Naser Khaders adfærd er uanstændig! Her har vi et medlem af vores folketing, der bruger sin magt til at intimidere og til at lukke kæften på en embedsmand, der udfører et fantastisk stort stykke arbejde. Jeg er så indigneret over det!«, siger Hans Jørgen Bonnichsen til Berlingske.

Hans Jørgen Bonnichsen har i en e-mail til Søren Pape Poulsen, justitsminister og formand for Det Konservative Folkeparti, samt formanden for Naser Khaders valgkreds spurgt, om Khaders udtalelser er udtryk for Det Konservative Folkepartis generelle holdning. Ifølge Bonnichsen har Søren Pape endnu ikke svaret, mens valgkredsformanden har svaret, at han ikke ønsker at gå ind i sagen.

Kritik overrasker ikke

Naser Khader lader sig dog ikke ryste af Hans Jørgen Bonnichsens kritik. Tværtimod overrasker det ham ikke:

»Han har længe haft et horn i siden på mig. Nu bruger han sagen her til at komme efter mig. Men jeg tager ikke Bonnichsen seriøst. Han er den terrorekspert, der har taget mest fejl,« siger Naser Khader.

Ifølge Naser Khader gør Hans Jørgen Bonnichsen præcis det samme, som Khader kritiserer Abaz for.

»Når han udtaler sig om terror, bruger han sin eksperttitel, men ofte kommer politiske holdninger til udtryk. Det synes jeg er forkert. Man skal varedeklarere, når man udtaler sig om noget, og man skal ikke gemme sine politiske holdninger bag hverken titel eller uniform,« siger Naser Khader.

Berlingske har talt med Fyns Politi. Politiledelsen ønsker ikke at kommentere sagen.