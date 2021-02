Den konservative politiker Naser Khader fortæller på sin Facebookprofil, at Fyns Politi har droppet efterforskningen af ham i en sag om seksuelle krænkelser.

Anmeldelsen i sagen vurderes at være grundløs.

Ifølge Naser Khader er det en navngiven person, der har anmeldt ham. Ikke for noget vedkommende selv har oplevet, men på vegne af en række kvinder.

Ifølge et brev fra Fyns Politi har sagen været efterforsket, og politiet har ifølge brevet talt med de kvinder, der skulle have været udsat for seksuelle krænkelser.

Foto: Niels Christian Vilmann

'Politiet har på baggrund af anmeldelsen foretaget afhøring af en række kvinder, der ifølge anmeldelsen skulle have været udsat for seksuelle overgreb. Ingen af kvinderne kunne bekræfte det, anmelder oplyste,' står der i brevet fra Fyns Politi, som Naser Khader har modtaget og lagt op på sin Facebookprofil.

Naser Khader har på det seneste været beskyldt for at have begået seksuelle overgreb mod en række kvinder. Beskyldningerne er fremsat på sociale medier og er blandt andet blevet delt af komikeren Omar Marzouk og den tidligere politiker for Enhedslisten Asmaa Abdol-Hamid.

Naser Khader har efterfølgende kaldt beskyldningerne for falske og æreskrænkende, og han har blandet andet meldt Marzouk og Abdol-Hamid til politiet for injurier.

På Facebook skriver Naser Khader, at han aldrig har mødt anmelderen, og at han ikke har kendt til efterforskningen før for kort tid siden.

»Jeg snart gennem lang tid har været centrum for en organiseret tilsværtning af min person og alle spor ender hos personer i »indvandrermiljøet, som jeg har haft opgør med i mange mange år. Jeg og min kærlighed til Danmark virker åbenbart som en rød klud på dem, og derfor skal ned med nakken. Nu prøver de at ramme mig med smuds og falske grove angreb. Det skal de ikke få held med,« skriver Naser Khader på Facebook.

B.T. har talt med vagthavende ved Fyns Politi, der ikke kan sige noget om sagen her i weekenden. B.T. forsøger at få en kommentar fra Naser Khader.