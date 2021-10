Onsdag sad en 24-årig mand skoleret i Retten i Kolding.

Her var han tiltalt for at have sat andre menneskers liv i fare, da han 17. juli i år bragede af sted på en motorcykel med alt for høj fart.

Det skriver JydskeVestkysten.

Mere præcist kørte manden 204 kilometer i timen på en strækning, hvor man må køre 80.

Det svarer til en hastighedsoverskridelse på intet mindre end 155 procent.

Og endnu værre er det, at de 204 kilometer i timen blev kørt, da han forsøgte at stikke af fra politiet.

Ordensmagten havde nemlig sat efter den hurtige motorcykel, da de observerede den på motorvejen med en fart på 173 kilometer i timen.

Flere gange kørte han efterfølgende over for rødt lys, ligesom han har overhalet flere biler med meget lille afstand.

Derfor er han både tiltalt for vanvidskørsel og at sætte andre menneskers liv i fare.

Derudover er manden også tiltalt for en anden episode i 2020, hvor han med kokain og alkohol i blodet forsøgte at stikke af fra politiet.

Anklagemyndigheden går efter en ubetinget frakendelse af førerretten hos den 24-årige mand, men afgørelsen forventes først at falde den 11. oktober.