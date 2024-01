På et gymnasium med 5.000 elever er det naivt at tro, at der ikke florerer stoffer imellem dem.

I hvert fald ifølge Gitte Vestergaard, der er direktør i forretningsudvikling på Niels Brock Gymnasium i København.

Derfor indfører skolen nu nye tiltag for at passe på de studerende, skriver TV 2 Kosmopol.

Fredag er der nemlig fest for eleverne på skolen, men denne gang bliver lidt anderledes.

Der er således mulighed for, at eleverne render ind i en narkohund, som skal være med til at sikre, at de unge mennesker ikke tager stoffer på skolen.

»Vi ser det ikke som en stor ting. Det her er bare en ekstra ting, så vores elever kan føle sig endnu mere sikre og kan have en god fest uden stoffer,« siger Gitte Vestergaard.

Og det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en elev bliver opdaget med stoffer på sig.

'Bliver en elev taget med stoffer på skolen eller til skolens arrangementer, kan eleven også blive permanent bortvist fra skolen og om nødvendigt politianmeldt,' skriver skolen på deres hjemmeside.

Her fremgår det også, at narkohundene ikke er garanteret ved hver fest, men det vagtteam, som skolen samarbejder med, har altså mulighed for at tage dem med.

Men ikke nok med det, så vil det heller ikke længere være muligt at tage en ven under armen for at gå ud og tisse eller fixe håret.

En ny regel på skolen er nemlig også, at man kun må gå alene ind på toiletterne.

Ifølge mediet har skolen meldt beskeden om narkohundene tydeligt ud til eleverne.

Så det kommer ikke som en overraskelse, hvis de render ind i en hund på skolen.