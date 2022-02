Nanna Brix glemmer aldrig smerten.

Hun glemmer aldrig, hvordan hun grædende råbte 'nej' og bed så hårdt i puden, at den gik i stykker.

Og så glemmer hun aldrig, hvordan hendes kæreste fortsatte ufortrødent.

Det blev første og sidste gang, Nanna og hendes daværende kæreste forsøgte sig med analsex, men alligevel satte episoden sig fast i den nu 29-årige kvinde fra nordjyske Nørresundby.

Og så er det en episode, som Nanna i dag mener kan bruges til at gøre unge piger og drenge klogere.

Det var ellers fryd og gammen, da en 14-årig Nanna i 2007 stødte ind i en sød jævnaldrende dreng på sin efterskole.

Kærligheden blomstrede, de to blev et par, og som andre i den alder begyndte den seksuelle interesse også at melde sig.

Det gik egentligt godt, indtil det unge par en dag besluttede sig for at prøve analsex.

»Vi kastede os ud i det, men ret hurtigt kunne jeg mærke, at det gjorde meget ondt, så jeg sagde nej. Han blev ved, og jeg begyndte at græde, mens jeg igen og igen sagde nej. Det hjalp dog ikke,« fortæller 29-årige Nanna Brix.

29-årige Nanna Brix blev for omkring 15 år siden udsat for flere overgreb af sine kæreste. I dag er hun klar med et vigtigt budskab til andre piger i forhold. Foto: Byrd/Rasmus Laurvig Vis mere 29-årige Nanna Brix blev for omkring 15 år siden udsat for flere overgreb af sine kæreste. I dag er hun klar med et vigtigt budskab til andre piger i forhold. Foto: Byrd/Rasmus Laurvig

Nanna kæmpede sig gennem sexakten ved at bide i en pude, og da kæresten var færdig, sænkede stilheden sig i rummet.

Det, Nanna i dag betragter som et reelt overgreb, fik hun aldrig italesat over for kæresten, og det var bestemt ikke sidste gang, at lignende episoder fandt sted.

Når kæresten havde lyst til sex, skulle han have sex, og det var uanset, om han vågnede midt om natten eller tidligt om morgenen.

»Jeg vågnede flere gange, hvor han mere eller mindre var i gang på at springe på mig, og selvom jeg sagde nej, så tog han, hvad han ville,« fortæller Nanna.

Historien gentog sig igen og igen, men teenage-Nanna anede ikke uråd.

I sin forelskelse troede hun, at det var sådan, det skulle være. At man som kæreste havde pligt til at 'lægge krop til', hvis modparten havde lyst.

Så hun sagde ingenting. Problematiserede ikke de ubehagelige situationer.

Det var først mange år efter, da forholdet for længst var ovre, at Nanna under en snak med sin veninde fik en slags åbenbaring.

»Jeg fortalte min veninde om episoderne, og pludselig gik det op for mig, at jeg var blevet udsat for flere overgreb, og at mine grænser i den grad var blevet overskredet,« fortæller Nanna.

Episoderne er 15 år gamle, men diskussionen om samtykke og overskredne grænser har aldrig været mere aktuel, og derfor har den 29-årige kvinde i dag et vigtigt budskab.

Hun mener nemlig, at debatten sjældent bevæger sig omkring de situationer, hvor overgrebene sker i et forhold.

»I forhold til samtykke og overgreb handler eksemplerne tit om onenightstands eller flirts, men det er vigtigt for mig, at pigerne forstår, at overgreb kan ske i parforhold, og at man ikke bare har pligt til at dyrke sex, fordi man er kærester,« siger Nanna.

Selvom hun mener, at parforholdsdelen i dag er en smule underbelyst, når det kommer til debatten om samtykke, ville Nanna ønske, at diskussionen havde været en del af samfundet, dengang hun lå på kærestens værelse i Nordjylland.

»Jeg ville helt sikkert have ønsket, at den her debat havde eksisteret dengang, jeg blev seksuelt aktiv. Den er vigtig. Jeg ville ønske, jeg havde vidst bedre,« siger hun.

I dag har den 29-årige nordjyde fået bearbejdet episoderne fra det usunde forhold, men i årene efter sad det som knude i maven, når hendes kæreste gentagne gange forsøgte at lægge op til sex og ikke forstod det første »nej«.

Et par gange har hun også fået såkaldte flashbacks under sex.

Debatten er særlig aktuel i disse dage, efter Sex og Samfund i den netop afsluttede 'Uge Sex' har undervist landets elever i samtykke og grænser.

Ifølge Lene Stavngaard, der er national chef i organisationen, er pointen omkring parforhold ekstremt vigtig.

»Voldtægter og overgreb kan sagtens ske i forhold, hvor samtykke naturligvis også er nødvendigt. Det er vigtigt at italesætte, da voldtægtsmyten om den fremmede mand, der trækker dig til side i en mørk gyde, stadig lever,« siger Lene Stavngaard og fortsætter:

»Men det er altså ikke altid tilfældet i langt de fleste situationer. Overgreb sker oftest mellem unge, som kender hinanden.«

Nannas ekskæreste blev i 2017 dømt for voldtægt af en anden kvinde og fik tre års fængsel.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra ekskæresten.