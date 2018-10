Nannah Ley opdagede lørdag aften 16 små hunde, der var låst inde i en lille Renault på polske nummerplader, hvori det flød med lort, tis og madrester. Hun konfronterede den kvindelige ejer, der hurtigt flygtede.

Tirsdag eftermiddag fandt Nannah Ley igen frem til bilen med de indespærrede hunde, og denne gang havde hun omkring 50 mennesker med til at hjælpe sig med at 'befri' hundene, fortæller hun.

Den kvindelige ejer af bilen på polske nummerplader var der også.

»Hun har set mig før og set, at jeg leder efter hende, og hun spørger, hvorfor jeg ikke passer mig selv. Jeg siger, at det ikke er i orden, og vil vide, om det er hendes hunde eller ej,« siger Nannah Ley til B.T. og fortsætter:

Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto: PRIVATFOTO

»Hun prøvede at køre, og der var så nogle mænd, der var kørt hen for at spærre for udgangen af parkeringspladsen. Hun holder så hornet i bund i et kvarter, indtil det ikke virker mere, mens hundene sidder og ryster i bilen.«

Nannah Ley har på to opslag på Facebook fået over 17.000 delinger, hvilket var en af grundene til, at omkring 50 mennesker, ifølge Nannah Ley, dukkede op på parkeringspladsen ved Bernstorffsparken i Gentofte for at hjælpe hundene.

Nordsjællands Politi blev kaldt til stedet, og i en pressemeddelelse opfordrede de folk til at køle lidt ned. De vurderede nemlig ikke, at hundene havde lidt overlast.

Og den vurdering var Nannah Bey langtfra tilfreds med. Hun fortæller, at hundene ikke har været ude i flere timer, og at der er 'pis og lort i bilen'.

»Jeg synes, det er under al kritik. Det virker som nogle meget unge betjente, der ikke helt ved, hvad de skal gøre. Det virker meget useriøst, eftersom jeg kontaktede politiet i første omgang for at ikke at begå selvtægt mod bilen,« siger hun og fortæller, at hun i første omgang havde tænkt sig at bryde ind i bilen for at befri hundene, men i stedet valgte at kontakte politiet.

Hun blev bare ikke mødt på den måde, hun havde regnet med.

Og det er, selvom Dyrenes Beskyttelse også var til stede og snakkede med både damen og politiet.

Da B.T. første gang var i kontakt med Nannah Bey tidligt tirsdag aften, fortalte hun, at 'de står og spærrer udgangen til parkeringspladsen':

Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto: PRIVATFOTO

»Vi står faktisk bare ved udgangen lidt væk fra politiet for at signalere, at vi ikke vil finde os i, hvis de lader hende køre. Vi har aftalt, at hvis de lader hende køre, vil vi køre efter hende.«

»Jeg håber, de tager dem med til et ordentligt dyreinternat og får dem tjekket. Om det så er hendes eller ej, er det vanrøgt og dyremishandling, det der foregår,« siger hun.

Men vanrøgt og dyremishandling vurderer politiet ikke, der er tale om.

De endte dog alligevel tirsdag aften med at fjerne de mange hunde fra kvinden og køre dem til et internat, fordi der ikke blev fundet øretatoveringer eller chip i nogen af dem.

Foto: PRIVATFOTO Vis mere Foto: PRIVATFOTO

Kvinden med bilen fyldt med hunde skal i morgen afhøres af politiet.

»Hundene har det fint, vi har ikke nogen grund til at sige, de ikke har det godt. Vi skal bare have fundet ud af, hvorfor hun har alle de her hunde,« siger vagtchef Henrik Alstrup ved Nordsjællands Politi.

Det er ikke Dyrenes Beskyttelse, som ellers var til stede ude på pladsen, der tog dyrene med sig.

Derimod var det politiets samarbejdspartner, som vagtchefen ikke vil oplyse, hvem er - men han oplyser, at de har aftaler med nogle internater.