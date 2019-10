Nanna Jørgensen fik en kedelig overraskelse, da hun vendte tilbage til sin bil, der holdt parkeret på Broen i Esbjerg.

Der var kommet et ordentligt hak i den ene bagdør - men det var ikke det værste.

Regningen på 4.600 kroner måtte Nanna Jørgensen selv betale, for den person, der havde været skyld i skaden, var efterfølgende skredet - uden at efterlade nogen form for kontaktoplysninger.

»Man bliver vred, skuffet og ked af det. Jeg er sikker på, at det ikke har været med vilje, men det mindste man kan gøre er at lægge en seddel,« siger Nanna Jørgensen til Jydske Vestkysten.

27-årige Nanna Jørgensen er så langt fra ene om at stå tilbage med sorteper efter en parkeringsskade.

Ifølge en ny undersøgelse fra Autobutler, som er en onlinetjeneste for tilbud på bilreperationer, er det mere reglen end undtagelsen, at danske bilejere løber fra parkeringsskader forvoldt på en anden bil. Hele 93 procent af de adspurgte, som har oplevet at få en parkeringsskade, svarer i undersøgelsen, at modparten stak af fra ansvaret.

Hvis du som bilejer har en kaskoforsikring dækker den en parkeringsskade - men du skal stadig betale selvrisikoen.