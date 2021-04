»Det er næsten lige meget, hvilke skavanker jeg får, så bliver jeg bange for, at det er modermærkekræft igen. Hvis jeg for eksempel har noget på huden, som jeg ikke synes heler ordentligt.«

Sådan siger 36-årige Nanna Mærsk, der som 20-årig fik konstateret modermærkekræft, og som siden dengang jævnligt har tjekket sin egen hud for forandringer og nye mærker.

Flere end 2.000 danskere bliver årligt ramt af modermærkekræft, og hvert år dør cirka 285 danskere af sygdommen.

De høje tal giver Danmark en kedelig fjerdeplads på listen over lande med flest tilfælde.

Er du god nok til at passe på dig selv i solen?

Den kedelige statistik har i denne uge fået Kræftens Bekæmpelse til i en ny kampagne at sætte fokus på modermærkekræft ved at fremhæve, hvilke fem forandringer i huden man bør lægge mærke til.

»Vi har siden 1970erne ændret vores adfærd i solen. Mange tager på solferie sydpå, hvor solen er markant kraftigere, og det var også i 70erne, de første solarier for alvor så dagens lys. Vi har derfor i en årrække udsat vores meget lyse, nordiske hud for meget UV-stråling i forhold til, hvad den kan tåle,« siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Nanna Mærsk var heldig med, at hendes modermærke blev opdaget i tide, som hun også tidligere har fortalt til B.T.

»Jeg var heldig, at det kunne fjernes hurtigt, og at det ikke nåede at sprede sig,« siger hun.

Nanna Mærsk. Foto: Privat.

Hun er derfor ekstra årvågen – ikke kun i forhold til egen hud, men også andre holder hun øje med:

»Jeg er meget efter dem, som bliver solbrændt, og når de er ude i solen. De fleste synes nok, jeg er lidt træls, men de forstår mig også godt, når jeg fortæller, at jeg har haft modermærkekræft. De bliver forskrækkede over at høre, at jeg kun var 20 år,« siger Nanna Mærsk.

Den store forskel på hud- og modermærkekræft er, at modermærkekræft kan sprede sig til andre dele af kroppen og dermed er langt farligere.

»Men hvis man opdager modermærkekræft tidligt, er helbredelsen virkelig god,« siger Peter Dalum.

Kræftens Bekæmpelse beskriver i en ny kampagne fem forandringer, du bør holde øje med på din hud. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

Han opfordrer på linje med Nanna Mærsk til, at man holder godt øje med forandringer i huden, og at man lader være med at blive skoldet eller dyrke solarie.

Man skal også tjekke de steder, der er svære at se, som for eksempel hårbunden, nakken og under fødderne.

Fem farlige forandringer Asymmetri: Et sygt modermærke vil ofte være asymmetrisk Ujævn kant: Et modermærke med ujævne eller takkede kanter er mistænkeligt Flere farver: Et modermærke, der har mere end én farve, er mistænkeligt Diameter: Hvis et modermærke er større end enden på en blyant, (6 mm i diameter), skal du være særligt opmærksom på ændringer. Udvikling: Hvis et modermærke pludselig vokser og får nogle af de nævnte ændringer, er det ikke normalt. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Nanna Mærsk får ofte hjælp af sin mand til at tjekke ryggen, og ellers kan man også bruge et spejl, lyder rådet fra Kræftens Bekæmpelse.

I den kommende uge begynder solen igen at titte frem, og det er Nanna Mærsk opmærksom på.

»Jeg bruger hudplejeprodukter med solcreme i, allerede i foråret,« siger hun.

Også hendes to drenge på henholdsvis to og fem år har hun tillært gode vaner i starten af livet:

»Dem er jeg meget påpasselig med og går op i, at de skal have solcreme på, også her tidligt i foråret. Her under corona har de været meget udenfor, og det har jeg haft det svært ved, fordi de har været meget i solen. Men der har jo ikke været andet for end at klæde dem godt på med hat og solcreme,« siger Nanna Mærsk.