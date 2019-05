Nanna Mærsk fik modermærkekræft, da hun var blot 20 år.

»Jeg var meget nervøs. ’Kan jeg dø af det her’? ’Skal jeg have kemo’? Tankerne kørte rundt i hovedet på mig,« siger hun.

I forbindelse med den snarlige sommer står den i dag 34-årige Nanna nu frem for at fortælle sin historie om, hvordan en andens årvågenhed blev hendes held.

»Jeg synes, det var lidt pjattet, da min far sagde til mig, at jeg skulle få undersøgt et modermærke på armen,« husker Nanna Mærsk.

Sådan tjekker du dig selv: Tag tøjet af og tjek dig selv automatisk fra top til tå - også under fodsålerne, og på neglene og i hovedbunden. Få eventuelt et familiemedlem eller en ven til at kigge de steder, du ikke selv kan se - eller brug et spejl. Se efter: Om modermærket er nyt

Om det har en ujævn form og en uregelmæssig kant

Om der er et sår inde i modermærket

Om det er større end 6mm i diameter

Om det forandres i størrelse, form eller farve

Om det klør vedvarende eller føles ændret

Om du har pletter, der skaller og ligner eksem. Det kan være almindelig hudkræft Har du mistanke om eventuel modermærkekræft, bør du få det tjekket af din læge.

Pletten på armen var rigtig nok ubetydelig. Men til gengæld faldt hudlægen over en anden lille plet under brystet, da han alligevel var i gang med at undersøge hende.

Det skulle vise sig at være alvorligt.

For at nedtone en uren hud var Nanna Mærsk hyppig solariebruger i sine unge år. Allerede som 14-15-årig tog hun i perioder solarium.

»Huden glemmer jo aldrig. Men det tænker man ikke over, når man ung. Der går man mere op i, hvordan man ser ud,« siger hun.

Nanna Mærsk. Foto: Privat. Vis mere Nanna Mærsk. Foto: Privat.

Når hun husker tilbage på sin barndom i 1980’erne, husker hun også at være blevet forbrændt af solen.

»Jeg tror ikke, man tænkte over at beskytte sig mod solen på samme måde, som man gør i dag,« siger hun.

Kræft i huden Der er forskel på almindelig kræft i huden og modermærkekræft. Almindelig hudkræft er Danmarks hyppigste kræftform. 44 danskere får hver dag konstateret kræft i huden. I alt bliver der registreret mere end 15.800 nye tilfælde af sygdommen om året. Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt de 15-34-årige, og ca. 24.100 nulevende danskere har på et tidspunkt i deres liv været i behandling for modermærkekræft. Hvert år registreres 2.100 nye tilfælde af sygdommen. 88 % af mændene og 93 % af kvinderne, der får modermærkekræft er i live 5 år efter diagnosen på trods af, at sygdommen kan være aggressiv. Mere end hver anden dag dør en dansker af modermærkekræft (286 om året).

Pletten under brystet, der var lille, men ujævn, skulle vise sig at være modermærkekræft. Den mest alvorlige form for kræft, fordi den hurtigt kan sprede sig og dermed være uhelbredelig. Alene i Danmark dør ca. fem om ugen.

»Jeg var jo kun 20 år. Så jeg vidste ikke noget om modermærkekræft. Jeg var ret bange for, hvad der skulle ske med mig,« siger Nanna Mærsk.

Med app'en Miiskin kan du som Nanna tjekke og holde øje med dine modermærker. Foto: Miiskin. Vis mere Med app'en Miiskin kan du som Nanna tjekke og holde øje med dine modermærker. Foto: Miiskin.

Kræften havde dog ikke spredt sig, og den blev fjernet af en hudlæge, efter den blev opdaget.

I dag er Nanna blevet bedre til at passe på sin hud. Hun tager aldrig solarium og holder sig ude af solen, når den står højt på himlen. Også hendes to små børn på hhv. et og tre år får godt med solcreme på, når de er udenfor.

Hvad er Miiskin? Miiskin er en dansk app, der hjælper sine brugere med at tjekke deres hud på jævnlig basis. Appen gør det nemt at tage og gemme billeder af modermærker, så man kan sammenligne billederne over tid. På den måde kan appen hjælpe til at opdage forandringer på huden.

Appen er gratis at bruge og har desuden en betalt version med ekstra features, som kan afprøves gratis i 30 dage.

Miiskin er downloadet mere end 250.000 gange på verdensplan og er den eneste app i verden, der er akkrediteret af Skin Health Alliance - en uafhængig dermatologisk organisation, der verificerer og akkrediterer produkter og tjenester over hele verden.

Hun går ofte til kontrol hos hudlægen, men bruger også en app (Miiskin) til at fotografere mærkerne på hud. På den måde kan hun selv holde øje med, om de er vokset eller har ændret form og farve.

»Det giver mig lidt mere ro på,« siger hun.