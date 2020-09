»Det gør mig virkelig rasende, at man romantiserer det på den måde – et stof, der potentielt er meget farligt.«

Sådan lyder det fra digter og forfatter Naja Marie Aidt, efter hun onsdag læste B.T.s artikel om børnebogsforfatter og tidligere minister Manu Sareen, der på Facebook havde fortalt, at han tog det ulovlige svampestof psilocybin.

Her skrev han, at han lige havde været igennem en måneds mikrodosering, som var »life changing på alle måder«, at det havde »fyldt ham med ideer«, og at han nu planlagde et stort trip senere på året.

»Jeg synes, det er forkasteligt. Og det er klart med den historie, jeg selv har. Min søn døde af at tage svampe,« siger Naja Marie Aidt.

I 2015 besluttede hendes 25-årige søn Carl sig for at prøve netop disse psilocybinsvampe sammen med en ven.

»Han troede jo, det kunne være bevidsthedsudvidende, og at man ligesom kunne udvikle sig – som mange unge mennesker helt naivt tænker,« siger Naja Marie Aidt og fortsætter:

»Han havde sikkert også siddet og læst positivt om det på nettet og tænkt, at han kunne få nogle dybe indsigter.«

Men sådan gik det ikke. Langtfra. Carls hjerne blev pludselig fremmed for ham. Overtaget af svampene var han i en anden virkelighed. Han blev psykostisk.

Forfatter Naja Marie Aidt Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Forfatter Naja Marie Aidt Foto: Thomas Lekfeldt

Psykiater og overlæge med speciale i rusmidler og stofmisbrug Henrik Rindom fortalte onsdag til B.T., at han har overværet et utal af psilocybin-psykoser, der for nogle endte med at koste dem livet. Derfor udtrykte Henrik Rindom også en dyb bekymring over Manu Sareens blåstempling af stoffet.

I sin psykose var Carl ikke længere Carl. Et vindue på fjerde sal blev det sidste, han greb fat i, inden han sprang.

»Han fik en stofudløst psykose af svampene og troede måske, at verden skulle gå under. Jeg aner ikke, hvad han har tænkt. Om han har forsøgt at flygte ved at springe ud fra fjerde sal, eller om han har set et hav eller en grøn eng,« lyder det fra moren og forfatteren, der har skrevet bogen 'Hvis døden har taget noget fra dig, så giv det tilbage' om sønnens død.

Efter at have gennemlevet det værst tænkelige, en mor kan gennemleve, begyndte Naja Marie Aidt at sætte sig ind i, hvad psilocybinsvampe egentlig gør ved kroppen.

Og det gjorde hende både vred og ked af det, da hun læste på diverse sider på nettet:

»Der er et kæmpestort problem, for hvis du går ind på alle mulige også internationale sider, der handler om stoffer, så skriver folk altid, at svampe er fuldstændig tilforladelige, og at der ikke kan ske noget,« siger hun.

Jeg vil på det kraftigste fraråde alle mennesker at røre det lort Naja Marie Aidt

For hende var det værste sket på grund af de svampe. For hendes søn blev det den dyreste pris, han endte med at betale.

Og det var helt uforståeligt, fortæller Naja Marie Aidt – at hendes søn på en måde havde begået selvmord, men at det alligevel ikke var hendes søn, der havde gjort det.

»Carl ville aldrig begå selvmord. Han var en lykkelig, glad, ung mand med livet foran sig – og verdens dejligste unge mand, så det er simpelthen så tragisk, at vi ikke har ham på grund af nogle latterlige svampe.«

Og netop derfor vælger Naja Marie Aidt nu at gå ud og reagere på den tidligere minister Manu Sareens opslag på Facebook. For hun har et klart budskab til folk, der overvejer at indtage de ulovlige psilocybinsvampe:

»Det er russisk roulette hver eneste gang, og derfor vil jeg på det kraftigste fraråde alle mennesker at røre det lort, for at sige det, som det er.«

»Hvis Manu Sareen selv sidder og mikrodoserer hjemme i sin stue, så prøv at hør, det er fint, men der er en masse sårbare mennesker derude, som måske har misbrug i forvejen. Når han går ud og blåstempler noget på den måde, er det dybt uansvarligt, synes jeg. Og dybt farligt,« afslutter Naja Marie Aidt.

B.T. har forelagt Naja Marie Aidts kritik for Manu Sareen, der på en sms skriver:

»Jeg kender hende ikke, men det er tragisk med hendes søn. Det er jeg ked af at høre.«