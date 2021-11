Det er næsten to år siden, at coronavirus lagde sig som en mørk skygge hen over Danmark og resten af verden.

Med sygdommen fulgte dog ikke kun hjemsendelser, isolation og indlæggelser. Nej, der fulgte også et hav af uforudsete udgifter. Og i Odense Kommune har der været tale om ikke så få udgifter.

En ny opgørelse af udgifterne til coronavirus i 2021 i kommunen viser nemlig, at der er blevet brugt intet mindre end 62,8 millioner kroner på sygdommen. Penge, som man altså ikke havde regnet med, at man skulle bruge.

Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i kommunens økonomiudvalg, som bliver afholdt onsdag 1. december.

»Stort set alle kommunens opgaver er berørt af krisen – for en række medarbejderes vedkommende vil det være muligt at arbejde hjemmefra, mens der på andre områder er tale om store ændringer og merudgifter til følge,« skrev kommunen allerede i begyndelsen af maj 2020.

Dengang blev det forudset, at der ville komme store merudgifter i forbindelse med coronavirus. Og ser man på tallene, så har kommunen altså haft ret i sine forudsigelser.

I 2020 blev der nemlig brugt 54,9 millioner på coronavirus, mens der som nævnt er blevet brugt 62,8 millioner kroner i 2021 indtil videre. I alt svarer det altså til kommunale merudgifter på 117,7 millioner kroner.

Kommunen forudser desuden, at coronavirus vil bringe flere udgifter med sig i 2022.

Men hvad er alle pengene så gået til?

Ifølge kommunens opgørelse er mange af pengene blandt andet blevet brugt på værnemidler, vikarer, rengøring på skoler og dagtilbud, etablering af pladser til borgere, der er blevet udskrevet hurtigere fra sygehuset samt på manglende billetindtægter på eksempelvis trafikområdet.

Mange af de brugte millioner er dog kommet tilbage i kommunekassen igen gennem en kompensationsordning fra staten.

For 2021 har Odense Kommune således modtaget lidt over 31 millioner i kompensation.