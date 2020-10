Fremtidens ældre skal i høj grad passes af folk med rødder i udlandet.

Når ældre i de kommende år skal have hjælp til rengøring og personlig pleje, bliver det i stigende grad personer med udenlandsk baggrund, der sørger for assistancen.

Ifølge en analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration er 30 procent af eleverne på landets sosu-uddannelser i dag indvandrere eller efterkommere.

Til sammenligning er det kun 11 procent af de uddannede sosu'ere, der i dag har indvandrerbaggrund.

Stifteren af Danmarks Videnscenter for Integration, Rasmus Brygger, ser udviklingen som positiv.

- Helt generelt er der en integrationsudfordring i at få indvandrere i beskæftigelse. Dette er en oplagt vej for især ikke-vestlige kvinder, fordi faget rummer nogle af de ressourcer, de har hjemmefra, for eksempel ældrepleje, rengøring og madlavning, siger han til Jyllands-Posten.

Dykker man ned i tallene, viser de, at 25 procent af sosu-eleverne er af ikke-vestlig herkomst. Flest har tyrkisk, filippinsk eller syrisk baggrund.

Fem procent af eleverne er af vestlig herkomst, eksempelvis fra andre EU-lande.

Fordelt på linjer er der flest med indvandrerbaggrund på den korte linje, sosu-hjælper, hvor de udgør 38 procent, mens tallet er 25 procent på uddannelsen til sosu-assistent.

Fagforbundet FOA vurderer, at der i 2028 vil mangle omkring 41.000 ansatte i sektoren i 2028.

