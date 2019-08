'Ville du blive sammen med din nuværende partner, hvis de afslørede, at de havde gennemgået et kønsskifte tidligere i livet?'

B.T. har i samarbejde med YouGov taget pulsen på danskernes tolerance i forbindelse med årets Pride og har blandt andet stillet dette spørgsmål i en opinionsundersøgelse.

Svaret er måske overraskende for nogle. Hele 29 procent - altså knap hver tredje - svarer nemlig ja til at ville blive sammen med partneren.

Den høje tolerance over for partnere, der tidligere har været et andet køn, kommer ikke bag på kønsforskeren Karen Sjørup, som er lektor emeritus ved Roskilde Universitet.

»Der har længe været en trend blandt unge og kunstnere om at bryde de stereotype grænser for køn. Mange - især kvinder, men også mænd - definerer sig selv i et mellemunivers mellem mand og kvinde og synes ikke, at køn er så vigtigt,« siger hun.

»Der er mange, der har denne 'queer-identitet', men man kan ikke sige hvor mange, for det er ret flydende,« siger Karen Sjørup.

Undersøgelsen viser, at hver tredje kvinde vil beholde en partner, som tidligere har skiftet køn, mens det samme gør sig gældende for hver fjerde mand. Det giver god mening for kønsforskeren, at kvinder er mere tolerante på det punkt.

»Det kommer slet ikke bag på mig. Mænd har generelt meget mere tendens til at identificere sig gennem maskulinitet. I dag føler mange, at den er truet af kvinder, som rykker ind på deres domæner. Og så bliver de hurtigere truet på deres kønsidentitet, end kvinder gør,« siger Sjørup.

Kvinderne er også et stykke foran mændene, når det handler om at være tolerant over for mennesker med andre præferencer end heterosex.

84 procent af kvinderne erklærer sig 'enig' eller 'helt enig' med udsagnet 'jeg ser mig selv som tolerant over for alle seksualiteter'. Kun fire procent erklærede sig 'uenig' eller 'helt uenig', mens resten svarede hverken eller.

Hos mændene erklærede 71 procent sig 'enig' eller 'helt enig', seks procent var uenige eller helt uenige, mens 21 procent hverken var enige eller uenige.

770 personer har svaret i undersøgelsen, der er lavet af YouGov.