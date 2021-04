Over halvdelen af danskerne er enten i tvivl eller vil sige nej til Johnson-vaccinen, viser måling.

Næsten hver tredje dansker, der gerne vil vaccineres, ville sige nej til et stik med coronavaccinen fra Johnson & Johnson, hvis myndighederne tilbød den.

Samtidig er 31 procent i tvivl, om de vil sige ja eller nej til vaccinen.

Det viser en ny måling foretaget af analyseinstituttet Voxmeter for Ritzau.

37 procent af de adspurgte svarer til gengæld ja til at få vaccinen, mens det er 31 procent, der siger nej.

Målingen er udført fra 13. til 20. april og har svar fra 1034 repræsentative respondenter.

Målingen er dermed indsamlet, efter at meldingerne om sjældne blodpropper med vaccinen kom frem.

Til gengæld overlapper målingen med udskydelsen af udrulningen i EU, der blev annonceret den 13. april, men som mandag blev genoptaget.

Men selv om der er en vis skepsis over for vaccinen fra Johnson & Johnson, er vaccinationsvilligheden stadig høj.

78 procent vil sige ja til at blive coronavaccineret, og det er alt imens, at 10 procent af de adspurgte allerede er vaccineret.

Det viser, at borgerne selv tager stilling til enkelte vacciner, fortæller Michael Bang Petersen.

Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der undersøger danskernes holdninger og adfærd under coronakrisen.

- De her tal viser, at den diskussion, der har været om Johnson & Johnson og en mulig sammenhæng med blodpropper, er en diskussion, der har nået danskerne.

- Samtidig med at der er en høj vaccinationsvillighed i Danmark, så er der altså nogle bekymringer omkring specifikke vacciner, siger Michael Bang Petersen.

Han bider især mærke i, at det er de ældste aldersgrupper, der er skeptiske over for Johnson & Johnson.

- En af de interessante ting er, at dem, der er mindst bekymret, er de yngste aldersgrupper mellem 18 og 34 år. Her siger kun 17 procent nej til vaccinen. Men kigger du på 65 år og derop, så er der faktisk 44 procent, der siger nej.

- Det skaber en svær situation for sundhedsmyndighederne. For bliver vaccinen brugt, så er det de ældre aldersgrupper, der skal vaccineres først med den, siger Michael Bang Petersen.

Vaccinen er endnu ikke i brug i Danmark. Sundhedsstyrelsen har onsdag meddelt, at den i næste uge vil komme med en udmelding om, hvad der skal ske med Johnson & Johnsons vaccine i Danmark.

Bliver vaccinen taget i brug, venter der en stor kommunikationsopgave for sundhedsmyndighederne, mener Michael Bang Petersen.

- Det handler i høj grad om at forklare, hvorfor man har taget AstraZeneca ud af programmet, men muligvis alligevel fortsætter med Johnson & Johnson.

- Overordnet set vil jeg tro, at sundhedsmyndighederne er i stand til at få forklaret borgerne, hvorfor de gør, som de gør, og dermed får skabt tillid til vaccinen.

- For vi ved, at der er høj tillid til sundhedsmyndighederne, siger Michael Bang Petersen.

