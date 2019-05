For at imødekomme problemet vil sundhedsministeren samle de nuværende rettigheder i en egentlig lov.

Knap hver fjerde kræftsyg - 23 procent - behandles for sent. Det viser en rapport, som Sundhedsdatastyrelsen netop har offentliggjort.

Godt nok er der i 2018 sket en lille stigning i antallet af kræftpatienter, som behandles til tiden, men kigger man på andelen af kræftpatienter, der har fået behandling inden for tidsfristerne, er tallet stagneret, viser rapporten.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder situationen for "uacceptabel". Og for at komme problemet i møde vil hun samle de nuværende rettigheder til hurtig kræftbehandling i en egentlig lov.

- Det vil gøre det mere tydeligt for patienterne, at de har en rettighed. De får lettere ved at banke i bordet og kræve behandling et andet sted, hvis det står i en lov, siger Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.

Rapporten dokumenterer også de regionale forskelle på, hvor gode sygehusene er til at sikre rettidig behandling. I 2018 var Region Syddanmark bedst. Her blev 82 procent af behandlingsforløbene gennemført tiden.

Værst stod det til i Region Sjælland, hvor det gjaldt for 71 procent.

Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg Karin Friis Bach (R) erkender, at regionerne ikke er i mål. Og hun forsikrer, at regionerne fortsat arbejder stålfast på at overholde fristerne.

Hun fremhæver samtidig over for Jyllands-Posten, at regionerne har behandlet seks procent flere kræftpatienter, og at kræftoverlevelsen er stærkt forbedret.

I dag lever 63 procent af kræftpatienterne fem år efter sygdommen. I 2004 var det tal 52 procent.

/ritzau/