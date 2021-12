'Det tredje stik' har helt sikkert været et samtaleemne, når du har været hjemme til jul.

Men mellem jul og nytår er det tredje stik blevet ved snakken og knapt så meget i handling.

Der er nemlig masser af ledige tider til vaccination på årets sidste dage.

I Region Nordjylland er det lige knap halvdelen af de 36.000 vaccinetider på resten af ugen, der stadig står ledige. Nærmere bestemt 16.000.

»Det er noget lavere, end hvor vi plejer at ligge. Vi ser jo helst, at vaccinekapaciteten bliver brugt, men vi forventer, at vi på den anden side af nytår kommer til at ligge højere,« siger Anders Cinicola, der er chefkonsulent i sundhedsplanlægning hos Region Nordjylland.

Den manglende tilslutning i juledagene er dog ikke noget, der kommer bag på ham.

»Frem mod jul har der været fyldt godt op, og der er jo nok nogen, der prioriterer deres tid anderledes i juledagene,« siger han.

Skulle man dog alligevel finde tid til at løsrive sig fra julegaverne eller familiehyggen, så er opfordringen klar.

»Gå ind og book en tid på vacciner.dk. Hvis der er gået 140 dage fra man fik sit andet stik, burde man kunne bestille en tid selvom man ikke har fået en invitation endnu,« lyder opfordringen.

Den seneste uge har der været 1.955 smittetilfælde i Aalborg Kommune. Det svarer til 885 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere – det såkaldte incidenstal.

Det er desuden muligt at få vaccinen hos praktiserende læger eller på apoteker. Du kan se, hvilke læger og apoteker der tilbyder vaccinen her.