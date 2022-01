For mange mennesker er nytårsaften lig med masser af krudt og farverigt fyrværkeri.

Og selvom de farvestrålende raketter og batterier uden tvivl er smukke på nattehimlen, så følger også en stor risiko for at komme til skade i forbindelse med affyringen af fyrværkeriet.

I nytåret 2021/2022 kom således i alt 174 personer til skade i forbindelse med affyringen af fyrværkeri, og af dem var næsten halvdelen under 18 år.

Det viser nye tal fra Ulykkes Analyse Gruppen, der holder til på Odense Universitetshospital.

»Der er stadig alt for mange børn og unge mennesker, der kommer til skade. Det ærgrer mig – både som produktchef og som forælder,« siger Kirstine Gottlieb, der arbejder som produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

I alt 40 procent af alle tilskadekomne var under 18 år, viser Ulykkes Analyse Gruppens opgørelser.

Af de 174 tilskadekomne, var det særligt personerne, der ikke brugte beskyttelsesbriller, som kom alvorligt til skade.

»Vi skal fortsætte arbejdet med at få alle til at bære beskyttelsesbriller, når der bliver fyret fyrværkeri af. Det er helt afgørende i forhold til de øjenskader, der optræder i statistikkerne,« siger Kirstine Gottlieb og tilføjer:

»Og så er der rådene om at holde afstand, ikke at holde tændt fyrværkeri i hånden og aldrig at gå tilbage til en fuser. Det betyder alverden, at man tager de råd alvorligt.«

Noget tyder imidlertid på, at flere tager de mange gode råd alvorligt. I hvert fald er antallet af ulykker nytårsaften faldende – det kunne konkluderes efter sidste års nytårsaften.

»Tallene indicerer, at det fald, vi så sidste år, ikke nødvendigvis var en enlig svale på grund af restriktioner. Så selvom en enkelt skade er én for mange, kan vi godt værdsætte, at det faldende tal fra sidste år er nogenlunde fastholdt i år,« siger hun.

Også reglerne for salg af fyrværkeri bliver i højere grad opfyldt år for år.

Det har Sikkerhedsstyrelsen kunnet konkludere efter en række kontroller i hele landet.

»Jeg synes godt, at vi kan glæde os over, at branchen overordnet bliver bedre til at overholde reglerne. Samlet set har vi gennemført lidt flere tilsyn end sidste nytår, men vi har konstateret en del færre overtrædelser af reglerne hos forhandlerne,« siger Kirstine Gottlieb.

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører hvert år en målrettet indsats for at skabe opmærksomhed omkring sikker brug af fyrværkeri, og tallene fra denne nytårsaften giver fortsat Sikkerhedsstyrelsen blod på tanden.

»Tallene bekræfter os i, at det fortsat er vigtigt at have fokus på disse målgrupper, når vi producerer vores kampagner, nemlig børnene, de unge mænd og tilskuerne. Og jeg er af den klare opfattelse, at det er det lange, seje træk, der skal til,« siger produktchefen og afslutter:

»Det handler også om at ændre vores adfærd, når vi anvender fyrværkeri. Vi kan se, at tallet for alvorlige ulykker er svagt faldende over årene.«