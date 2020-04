Rektorer, lærere og pedeller arbejder på højtryk for at åbne gymnasierne. Størstedelen åbner senest mandag.

Det bliver sandsynligvis en nedtonet fejring uden galla og studenterkørsel, når årets studenter udklækker ud til sommer.

Til gengæld åbner størstedelen af gymnasierne senest mandag, så afgangseleverne kan gense deres kammerater og modtage fysisk undervisning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Gymnasier, der har lavet en lynrundspørge blandt dets medlemsskoler. 94 procent af gymnasierne vil åbne senest mandag, fremgår det.

- Vi glæder os til at få afgangseleverne tilbage i klasserne, for der er ikke noget mere trist end en tom skole, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Landet skal lige så stille åbnes trin for trin, efter at Danmark blev delvist lukket for omkring en måned siden på grund af udbredelsen af coronavirus.

Afgangseleverne er allerede tilbage på knap hver fjerde skole, nærmere bestemt 22 procent. Det drejer sig om elever på de ældste klassetrin på landets gymnasiale uddannelser, der skal tage deres studentereksaminer.

Der er forskel på, hvor hurtigt den enkelte skole er i stand til at genåbne for fysisk undervisning.

Det skyldes blandt andet, at gymnasierne har forskellige vilkår med hensyn til lokalestørrelser, antallet af elever, der skal tilbage, og muligheder for udendørsundervisning.

De skoler, der i undersøgelsen har svaret, at de åbner senere end mandag, angiver forsigtighed eller andre forhold som årsag til den senere åbning.

Der er dog tid nok til at læse op til eksamen, lyder det.

- Vi har hele tiden sagt, at hvis afgangseleverne er tilbage på gymnasierne inden 1. maj, så er der tid nok til at gennemgå og repetere stoffet, så de er klar til eksamen, siger Birgitte Vedersø.

Eleverne i 9. og 10. klasse har fået deres afgangsprøve aflyst grundet coronasituationen. Derfor skal standpunktskarakterer gøre det ud for eksamenskarakterer.

128 gymnasier har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarrate på 84 procent.

/ritzau/