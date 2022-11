Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Julegaveshoppingen er for alvor skudt i gang, og i 2022 foregår meget af den online.

Så meget, at Circle K i Bogense nu kommer med en opfordring til dem, der mangler at hente én eller flere pakker på tanken.

Det skriver Fyens.

Circle K i Bogense har nemlig intet mindre end 700 – 800 pakker liggende, som venter på en ejermand.

Og derfor har deres butikschef, Kenneth Rasmussen, et klart budskab:

»Vi har plads endnu, men vi vil gerne have, at folk henter deres pakker, for vi kan snart ikke være her mere,« siger butikschefen.

Tanken har desuden lavet et opslag på dens Facebook-side, hvor de med titlen 'Hjælp!!!! Hjælp!!! Hjælp!!!' beder folk om at hente deres pakker.

Her skriver de blandt andet:

»Kære dejlige kunder. Vi håber i vil hjælpe os … KOM OG HENT JERES PAKKER!!! Vi får nemlig mange flere hjem i dag, og vi vil fortsat gerne kunne give jer en go oplevelse, ved afhentning af jeres pakker.«