Københavns Kommune håber fortsat, at borgerne holder sig væk fra byens tilfrosset søer, siger enhedschef.

Flere steder i landet måtte politiet lørdag stoppe borgere, der færdedes på søer, som efter længere tids frost er blevet til is. Blandt andet sigtede Københavns Politi ti personer for ulovlig færdsel på isen.

Frostvejret fortsætter i den kommende uge, og derfor kan det blive muligt lovligt at bevæge sig ud på isen.

- Uden at jeg kan love det - så vil jeg med den vejrudsigt, som vi har nu - umiddelbart sige, at vi kan se nogle søer eller måske mange søer åbne for færdsel i løbet af den kommende uge, siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kommunen vil tydeliggøre både fysisk og virtuelt, at der er blevet åbnet op for at bevæge sig ud på isen.

- Lige så snart at isen er tyk nok, sætter vi (kommunen, red.) nogle blå skilte op, som fortæller, at nu er færdslen tilladt.

- Københavns Kommune vil også fortælle det på vores Facebook-side, Instagram og på vores hjemmeside, sådan at man hele tiden kan følge med i, hvor man kan gå en tur på isen.

Han oplyser, at isen skal være mellem 16 og 18 centimeter tyk, før kommunen giver grønt lys til at bevæge sig ud på isen.

Indtil da er det ulovlig at gå derud.

- Jeg håber meget, at borgerne har lagt mærke til budskabet fra politi og kommune, fortæller Jakob Hjuler Tamsmark

Ifølge ham vil kommunen gå i gang med at måle isen på byens søer mandag morgen.

/ritzau/