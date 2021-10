»Lige nu er jeg ude at fiske med en masse børn fra julemærkehjemmet. Stemningen er virkelig god, og børnene nyder det, for vi hiver dem op herude. Vi har nok fanget 40 til 50 torsk.«

Sådan lyder det fra skipper Martin Hubert, der kort efter ringer med skibets klokke. For nu skal linerne ind, og 'M/S Skipper' skal videre til en ny plads, før de unge lystfiskere må kaste dem ud igen.

Men mens 45-årige Martin Hubert nyder kutterturen, er han samtidig bekymret for sin forretnings fremtid og overlevelse. EU har nemlig bestemt, at torskekvoterne i Østersøen skal ændres. Fra årsskiftet må man kun tage én torsk med hjem om dagen pr. person.

»Jeg frygter, at det bliver umuligt at komme ud med lystfiskerne. Så har vi intet at lave, og så bryder branchen sammen – og den kommer aldrig op igen, hvis den bliver slået ihjel nu,« siger Martin Hubert.

Foto: Kasper Løjtved / Byrd Vis mere Foto: Kasper Løjtved / Byrd

Martin Hubert er daglig leder i rederiet Spar Lystfiskeri, hvis fire skibe 'Skipper', 'Øby', 'Fyrholm' og 'Sværd' hver dag sejler ud med små 40 lystfiskere, der for 200 til 400 kroner hver enten har booket hele båden eller meldt sig på en åben dagtur.

»Vi fisker primært efter torsk. Sådan er det på 80 procent af turene. Der er mange af dem i Øresund, de er nemme at fange, og så er det en populær spisefisk. Det kan man ikke lave om, for der er ikke en fisk tilsvarende torsken med størrelsen, der er lige så attraktiv. Man kan godt fange sild, men det rykker ikke i stangen, og det gider folk ikke,« siger Martin Hubert.

Lige nu må man tage fem torsk med hjem pr. mand, og derfor giver det sig selv, at det får konsekvenser for Martin Huberts forretning, når man fra årsskiftet kun må tage en.

»Min indkomst er afhængig af de her ture. Jeg regner med, at jeg mister omkring 50 procent af min indkomst, og det kan jeg måske lige klare mig for med røven i vandskorpen. Men for nogle fiskere er det måske 80 procent, og det betyder, at man ikke overlever.«

Foto: Kasper Løjtved / Byrd Vis mere Foto: Kasper Løjtved / Byrd

Præcis hvor alvorlige konsekvenser Martin Hubert går i møde ved årsskiftet, er svært at forudse. For detaljerne i lovgivningen fra de danske politikere venter han stadig på.

Her frygter han, at politikerne sløjfer muligheden for catch & release, hvor man må fange mange torsk, sætte dem ud igen og stadig kun tage én med hjem. For så er branchen færdig.

»Så fjerner man muligheden for at fiske fuldstændig.«

I 2016 begyndte politikerne for første gang at regulere torskekvoterne, så man ikke bare kunne tage alle de torsk med hjem, som man havde lyst til. Her mistede branchen ifølge Martin Hubert omkring 40 procent i omsætning, og Martin Hubert mærkede for første gang konsekvenserne af kvoterne.

De nye regler for torskefiskeri Torskekvoterne ændrer sig fra år til år, og EU har netop bestemt, hvordan det skal se ud i 2022: I den vestlige del af Østersøen må lystfiskere kun tage én torsk med hjem pr. mand pr. dag.

I 2021 har antallet været fem.

Den vestlige Østersø dækker over tre områder: Øresund, Østersøen og bælterne.

Derudover er torsken fredet fra 15. januar til 31. marts.

Men når EU går ind og skærper yderligere, er det for at passe på bestanden.

Og det har Martin Hubert som sådan ikke noget imod, for man skal passe på torskene. Men han har noget imod, at der ikke bliver skelnet mellem lystfiskere, der hver fanger en håndfuld torsk på en stang, og erhvervsfiskeren, der hiver massevis ind med garn.

»Da jeg læste det, tænkte jeg bare, det er løgn. De sidestiller os med erhvervsfiskere, og den sammenligning forstår jeg ikke. Det er tydeligt, at hvor vi fisker som lystfiskere, bliver der ved med at være mange torsk, men når erhvervsfiskerne har været der med deres garn, er fiskene væk.«

Martin Hubert mener ikke, at lystfiskernes fiskeri går ud over bestanden, og derfor synes han, at de skulle være undtaget de nye torskekvoter. Men reglen om, at man kun må tage fem fisk med hjem, synes han er fin.

»Så gør vi også vores for at bevare bestanden og bevare muligheden for de her gode oplevelser i fremtiden. Vi har fået nogle nye landingsnet, som gør, at vi kan sætte fiskene, vi ikke kan tage med hjem, ud igen, uden at de bliver beskadiget.«

Uanset hvad det ender med, så håber Martin Hubert på, at de danske lystfiskere husker, at en kuttertur er meget mere end at få fisk med hjem.

»Det er en oplevelse, som man betaler for, og vi går meget op i at skabe en god sejltur og forplejning. At man får noget mad med hjem, er en bonus. Men strammer man for meget, så holder folk sig væk,« siger Martin Hubert.