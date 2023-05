Teknologi- og detailhandelsgiganten Amazon har iværksat flere initiativer i udlandet, der skal komme danske virksomheder til gavn. Og ifølge en ekspert sender det et signal om fremtiden.

Nemlig at virksomheden kan have indledt sine forberedelser på at oprette en Amazon.dk.

Det mener Jeppe Hamming, der som digital direktør og chef for markedspladser hos reklame- og mediebureauet Nørgård Mikkelsen følger Amazon tæt, oplyser Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

»Om det så i første omgang er en dansk oversættelse af det tyske eller svenske site, må tiden vise. Det samme gælder, om Amazon kommer til at bygge lagre i Danmark, eller om man vil servicere Danmark fra tyske lagre, som primært er tilfældet i dag.«

Helt konkret så har Amazon lavet en såkaldt A+ content i Tyskland, hvor danske virksomheder kan angive dansk som sprog.

Derudover har de lavet aftaler med danske speditører, der gør det muligt at sende danske varer til lagre i Tyskland. Ifølge Jeppe Hamming er det en manøvre, Amazon har gjort før – hvorefter man så har oprettet en egentlig platform i et land.

B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, kalder den seneste udvikling for spændende.

Men han forholder sig samtidig afventende:

»Umiddelbart vil det være en ret markant udvikling, hvis Amazon kommer til Danmark. Det er også derfor, der har været så mange rygter.«

»Men jeg er sikker på, at mange erhvervsdrivende følger med i udviklingen med spænding og frygt. Det er en kæmpe spiller, som dominerer markedet flere steder, blandt andet i Storbritannien og Tyskland. Det vil være en af de helt store spillere, som kommer ind.«

Det er ikke kun erhvervsdrivende, som vil få en ny spiller ind. Det samme vil forbrugerne, mener Niels Philip Kjeldsen.

»Det er jo en kæmpe platform. Og for forbrugerne vil det være ret spændende. Med en prime-konto kan man få varer leveret på under 24 timer, og det er meget udbredt. I Tyskland er langt over halvdelen af pakkebokse fra Amazon.«

»Men igen: Vi har hørt det længe, og der kan gå måneder og år. Danmark er et ret lille marked, og vi bliver nogle af de sidste for Amazon. De kommer dog, det er stensikkert. De er også i Sverige. Men hvornår, det er mere usikkert.«

Ifølge Jeppe Hamming er Amazons seneste træk et klart udtryk for, at de vil tilbyde forbrugere danske produkter.

Amazon, der er verdens største netbutik, blev grundlagt i 1994 og har hovedsæde i Seattle, USA.