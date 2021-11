Det kører ikke for butikken Minh Anh Trading på Banegårdspladsen i Aarhus, når Fødevarestyrelsen er forbi på kontrolbesøg.

Det er således blevet til tre sure smileyer på stribe. Den seneste blev givet ved et besøg 26. oktober.

Det fremgår af en udgivet rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Minh Anh Trading kunne ellers sagtens have undgået den seneste sure smiley, hvis de altså ellers have gidet at hænge deres forrige kontrolrapporter op til syne for kunderne.

Den er nemlig givet alene af den grund, at de ikke har valgt at hænge den forrige kontrolrapport op, men i stedet ophængt en kontrolrapport med et bedre kontrolresultat end, virksomheden faktisk er tildelt.

Virksomheden har ellers rettet op på alle andre forhold fra det forrige kontrol besøg, herunder blandt andet hygiejneforhold og salg af farlige fødevarer.

Det fremgår af rapporten, at Fødevarestyrelsen har fremsendt de to seneste kontrolrapporter til virksomhedens adresse, hvorefter begge er returneret til Fødevarestyrelsen med besked fra Postnord om, at "modtagelse er nægtet.

I rapporten oplyser virksomheden, at det ikke passer, og at de har ikke nægtet modtagelsen af nogen breve.

»Sommetider kommer posten, inden vi møder ind. Det er bedst, at I fremsender den til vores hjemadresse. I burde have kontaktet os, når I fik dem retur,« lyder det.

Det er virksomhendes pligt, at den seneste kontrolrapport hænger fremme, så kunderne kan se den, men det har de altså i dette tilfælde valgt at se stort på.

B.T. Aarhus har forsøgt at få en kommentar fra virksomhenden.



Først lød beskeden, at det var der ikke tid til lige nu. Efterfølgende er virksomheden ikke vendt tilbage.