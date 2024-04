For tredje dag i streg må en række Arla-afdelinger se langt efter deres medarbejdere.

144 medarbejdere, der siden mandag har strejket, fortsætter arbejdsnedlæggelsen.

Det skriver TV Midtvest.

Medarbejdernes beslutning betyder, at de nu skal betale for hver time, de ikke møder på arbejde. Der er tale om 56 kroner i timen.

Ifølge tillidsrepræsentant Lone Elkjær bunder utilfredsheden i, at medarbejderne har skullet have en lønstigning på 722 kroner – men flere har angiveligt oplevet at få modregnet beløbet i deres personlige tillæg.

Og det er det, medarbejderne vil have ændret.

Arla har oplyst, at de er kede af medarbejdernes beslutning. Men så længe de ikke arbejder, vil Arla ikke forhandle.

Der er nemlig tale om en ulovlig strejke.

»Arla er en del af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings overenskomst med HK. Det er en overenskomst, som HK altså har indgået, og som HK's medlemmer har godkendt, og Arla følger ordlyden i den aftale,« lyder det fra mejerivirksomheden.

Arla-medarbejderne oplyser, at de vil have ændret en paragraf i deres kontrakter, så ingen kan trækkes i personligt tillæg, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Ifølge medierne er der arbejdsnedlæggelser blandt laboranter og logistikassistenter på Arla-afdelinger i Videbæk, Holstebro og Rødkærsbro, Taulov, Esbjerg og to afdelinger i Nordjylland.