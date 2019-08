En længerevarende nabokonflikt kan blive årsagen til, at Snake City Jazz Festival må lukke.

Det fortæller festivalens formand, Jørgen Christiansen, som sætter ord på konflikten med den nærliggende pub, Ottos Hjørne.

»Nu er det nået dertil, hvor vi siger, at holder de fast i deres, så stopper vi festivalen, for det vil vi ikke byde vores gæster,« siger han til Sjællandske Medier.

Formanden fortæller videre, at beværtningen Ottos Hjørne udfordrer festivalen ved bevidst at spille så høj musik, at det generer den nærliggende jazzfestival i Slangerup.

De camperende festivalgæster skulle i år desuden være blevet generet at kunderne på pubben, hvilket fik flere til at rykke længere ned på campingområdet.

Den lille jazzfestival håber på, at Ottos Hjørne vil gå med til at flytte datoen for deres konkurrerende arrangement, da Snake City Jazz Festival har været afholdt i uge 34 de seneste 13 år.

Medindehaver af Ottos Hjørne, Allan Klem, fortæller, at han gerne gå ind i en dialog med jazzfestivalen.

Han mener, at festivalen lægger op til, at deres arrangement skal være en byfest, og derfor burde alle kunne være med. En løsningen er ifølge Allan Klem at invitere pubben med i styregruppen, så man er fælles om ideer og løsninger.