Tårnby indtager fortsat en ærgerlig topplacering over de kommuner med mest coronasmitte.

Mandag har Tårnby Kommune et incidenstal på 1.069 smittede pr. 100.000 indbyggere, hvilket er det højeste blandt alle landets 98 kommuner.

Det høje incidenstal skyldes 455 bekræftede smittetilfælde blandt Tårnbys 42.575 indbyggere gennem de sidste syv dage.

Kommunens høje incidenstal er ikke nyt. Faktisk har Tårnby ligget helt i top gennem snart en uges tid.

10 kommuner med mest smitte Her ses de ti kommuner med højeste incidenstal. Incidens angiver antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Tallet er parentes er det reelle antal smittetilfælde. Tårnby: 1.069 (455) Fanø: 962 (33) Hvidovre: 914 (486) Gentofte: 903 (667) Rødovre: 894 (368) Herlev: 822 (237) Furesø: 809 (334) Frederikssund: 808 (369) Ballerup: 797 (369) København: 794 (5.088)

Kilde: Statens Serum Institut, 29.11.21

B.T. København har forsøgt at få en kommentar fra Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen (S). Men han har endnu ikke været at træffe.

Hans partifælle Jan Jakobsen, der er 1. viceborgmester i Tårnby, siger, at han ikke ved, hvorfor det står så slemt til med smitten.

»Det er bestemt bekymrende. Men jeg kan ikke svare på, hvorfor vi ligger så højt. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men folk har måske været lidt for uforsigtige med at passe på hinanden,« siger Jan Jakobsen og tilføjer, at han er i løbende kontakt med borgmesteren omkring smittesituationen.

Fra kommunens side har man så sent som tirsdag i sidste uge sendt sms’er ud til mere end 19.000 mobiltelefonnumre i kommunen, hvor man opfordrer alle til at lade sig teste og vaccinere.

Fredag i sidste uge fik Tårnby Kommune desuden et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidigt at lukke 1. årgang på Skelgårdskolen og SFO i en uge.

Det betyder, at eleverne i 1. klasserne ikke modtager undervisning på skolen i denne uge, men i stedet må nøjes med online nødundervisning hjemmefra.

»Vi har et meget skærpet øje på, hvad der foregår ude på vores skoler, sfo’er og institutioner. Vi gør alt, hvad vi kan i forhold til at opretholde de retningslinjer, der skal holdes i daginstitutioner og skoler. Jeg kan ikke se, at vi kan gøre andet end at bede folk om at være mere opmærksomme på at passe bedre på hinanden,« siger Jan Jakobsen.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark, har 13,4 procent af indbyggerne i Tårnby været smittet med virussen. Det er i alt cirka 5.709 smittetilfælde over tid, viser tal fra Statens Serum Institut.

Tårnby har den 12. laveste vaccinetilslutning blandt landets 98 kommuner. 75,2 procent af indbyggerne har fået første stik, mens 73,4 er færdigvaccinerede. 11,9 procent har fået tredje stik.

Til sammenligning har 77,7 procent på landsplan påbegyndt vaccination, og 75,8 procent er færdigvaccinerede. 13,5 procent af danskerne har fået tredje stik.