Tragedie, katastrofe og skadeligt.

Sådan er situationen vedrørende Nordic Waste ved Randers tidligere blevet beskrevet, efter et større jordskred ramte, har virksomheden været i en omfattende skandale.

Nu er nabokommunen også bekymret for forurening af Alling Å, skriver TV 2/Østjylland.

Bekymringen går på, at den forurenede jord ender nede i åen, hvilket vil have omfattende konsekvenser for dyre- og planteliv.

Derfor har Norddjurs kommune nu planer om selv at teste vandet fire steder.

Formanden for Randers Sportfiskerklub frygter også, at lystfiskernes klub vil lukke, hvis vandet er forurenet.

»Situationen er så alvorlig, at vi slet ikke behøver digte om det. Der er ingen, der fisker herude lige nu, men situationen er jo gået agurk, og det skifter nærmest time for time,« siger formand for Randers Sportfiskerklub, Jan Hyllested.

Vandprøverne vil blive foretaget i den kommende uge.

Miljøstyrelsen har udstedt to påbud til virksomheden Nordic Waste A/S i sagen om det miljøskadelige jordskred.

I det ene påbud stilles der krav om, at Nordic Waste skal stille økonomisk sikkerhed for de forventede omkostninger i forbindelse med tiltag, som skal forhindre, at jordskreddet forårsager miljøskade i Alling Å.

Det andet påbud handler om, at virksomheden skal lave foranstaltninger til at sikre miljøet.

Fredag indgav Nordic Waste en konkursbegæring, da selskabet ikke mener, at det kan leve op til påbuddet.

Samme dag holdt miljøminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) et pressemøde. Her kom det frem, at alle juridiske spor forfølges for at holde selskabet ansvarlig.