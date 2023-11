De økonomiske opgørelser fra de største danske handelspartnere viser en tydelig tendens.

Hos fire ud af seks af de største danske handelspartnere er væksten er på vej ned, og det kan få store konsekvenser for den danske økonomi.

Specielt udviklingen i økonomien hos Tyskland og Sverige skaber panderynker hos tre økonomer, skriver Finans.

»Vi ser allerede nu danske virksomheder mærke den svage vækst i lande som Tyskland, Sverige og Storbritannien, og det vil sandsynligvis blive mere udbredt over de næste seks måneder,« siger Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv, til Finans.

Tallene, der viser dystre tendenser for vores naboers økonomi, stammer fra 3. kvartal.

Her oplevede den tyske økonomi et fald på 0,1 procent målt i BNP, og i Sverige stod væksten helt stille, hvilket trods alt er en fremgang fra 2. kvartal, hvor den svenske økonomi oplevede et fald på 0,9 procent.

Udviklingen kan få betydning for den danske økonomi, da både Tyskland og Sverige er henholdsvis den anden- og tredjestørste importør af danske varer.

Finans beretter, at 200.000 danske arbejdspladser afhænger af eksporten til Tyskland og Sverige alene.

Også Holland og Norge, der er store importører af danske varer, har en stillestående eller negativ vækst i tredje kvartal.

At den danske økonomi ikke oplever samme stagnering skyldes i høj grad medicinalindustrien med Novo Nordisk i front.

Novos succes er så mærkbar, at firmaet blev nævnt som en vigtig spiller, da regeringen præsenterede et udkast til finansloven først på efteråret.

»Billedet ville ikke være lige så glansfuldt, hvis man tog Novo Nordisk ud af ligningen,« sagde daværende økonomiminister Jakob Elleman dengang ifølge DR.