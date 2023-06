»Der kom en stemning, som ikke var rar.«

Flere beboere på Islands Brygge i København var onsdag aften vidne til en stor forsamling af unge mennesker, der spærrede vejen, mens de kontinuerligt dyttede i deres biler.

»Der er ikke nogen, der har et problem med studenter, der hænger ud ad vinduerne på bilerne. Problemet er, at der er nogen, der tropper op, som ikke har noget med fejringen at gøre,« fortæller beboer på Islands Brygge Jesper Schou til B.T. og fortsætter:

»Hver gang, der er fest og farver på Islands Brygge, så dukker de op i store biler med en mere udadreagerende adfærd.«

Københavns Politi oplyser til B.T., at de modtog flere henvendelser om støj og hasarderet kørsel ved Islands Brygge.

»Det er forståeligt, hvis man gerne vil ud at fejre sin eksamen, men der skal også tages et hensyn til andre: For eksempel beboerne i området og deres nattesøvn. Det fik vi forklaret de unge mennesker, som var samlet på stedet, og det er noget, vi generelt har fokus på i denne tid,« siger ledende politiinspektør Peter Dahl.

En anden nabo, der er blevet hærdet gennem sine mange år på Islands Brygge, var vidne til den store forsamling onsdag aften.

»Der var en karavane af rigtig mange biler, der blokerede hele vejen og dyttede. Jeg så en, der blev kørt ned, og bagefter var der slåskamp på legepladsen. Jeg bliver utryg og bekymret for de unge,« fortæller naboen til B.T., der ønsker at være anonym, men hvis identitet B.T. er bekendt med.

Naboen understreger, at det ikke er larmen, der er generende for naboerne. Det er derimod den store forsamling af mennesker, der skaber utryghed.

»Det er voldsomheden og mængden af det. Jeg ville ikke turde at gå ned og spørge, om de vil holde ind til siden. Man er vant til studentervogne og fester, men når man kan se store Audier, BMWer og Mercedes-biler, der blokerer hele trafikken, og hvor man tydeligt kan se, at folk føler sig utrygge. Det er en helt anden måde at fejre det på,« lyder det.