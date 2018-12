Revolveren ligger på asfalten ved siden af Chérif Chekatts blodige hoved. Den ene arm er kastet ud til siden. Selv om han ligger livløs, holder politiet sin afstand til ham.

»De var nødt til først at undersøge, om han havde et bombebælte på sig,« siger et øjenvidne, der viser en video af episoden.

B.T. møder ham på et gadehjørne foran Café Madison Brasserie i bydelen Neudorf, hvor den formodede gerningsmand bag angrebet i Strasbourg med 4 døde og 11 sårede til følge endte sine dage efter 48 timers menneskejagt.

Den formodede gerningsmand bag terrorangrebet i Strasbourg, 29-årige Chérif Chekatt, blev skudt og dræbt af politiet torsdag aften. Vis mere Den formodede gerningsmand bag terrorangrebet i Strasbourg, 29-årige Chérif Chekatt, blev skudt og dræbt af politiet torsdag aften.

»Han blev først ramt af skud her på hjørnet,« forklarer vidnet, der så hele episoden fra et vindue i et fitnesscenter.

»Så kæmpede han sig over til opgangen, hvor han prøvede at komme ind. Men der skød politiet ham igen.«

13 skudhuller i døren til opgangen, hvor terrormistænkte Cherif Chekatt torsdag aften blev nedkæmpet af politi. Foto: Jacob Friberg Vis mere 13 skudhuller i døren til opgangen, hvor terrormistænkte Cherif Chekatt torsdag aften blev nedkæmpet af politi. Foto: Jacob Friberg

13 skudhuller i døren til opgangen tyder på, at politiet ikke tog chancer med den terrormistænkte. Fredag formiddag sad der stadig små sedler på døren fra politiets teknikere.

Det var tre betjente fra enheden Brigades spécialisées de terrain (BST), der torsdag aften stødte på Chérif Chekatt på gaden Rue du Lazaret i bydelen Neudorf lige syd for Strasbourgs bymidte.

De genkendte ham som den mistænkte, men da de forsøgte at anholde ham, lagde Chérif Chekatt an til at skyde mod betjentene.

Ingen betjente blev ramt af Chekatts gamle 8-mm revolver, der ifølge avisen Le Figaro var en model fra den franske hær helt tilbage fra 1892.

Fangefotos af Cherif Chekatt, som havde hele 27 domme på samvittigheden, før han udførte et terrorangreb i den franske by Strasbourg i tirsdags. Foto: Politifoto Vis mere Fangefotos af Cherif Chekatt, som havde hele 27 domme på samvittigheden, før han udførte et terrorangreb i den franske by Strasbourg i tirsdags. Foto: Politifoto

Tilskuere ved stedet klappede efterfølgende af politiets indsats og råbe »bravo«.

Dermed var den omfattende menneskejagt, der involverede over 700 betjente, færdig.

På trods af teorier om, at Chérif Chekatt var flygtet over den nærliggende grænse til Tyskland, befandt han sig stadig i bydelen Neudorf, hvor han tirsdag aften flygtede til i en taxi.

Sporet går til bokseklub

B.T.s udsendte besøgte fredag eftermiddag bokseklubben Panza Gym i Neudorf efter at have fået at vide, at Chérif Chekatt trænede kampsport her.

Det viser sig dog, at det er Chekatts storebror, 36-årige EC, der plejer at bokse tre gange om ugen i klubben. Det fortæller manden bag skranken i klubben, hvor der hænger samuraisværd på væggen.

»Men han har selvfølgelig ikke været her, siden han blev anholdt,« tilføjer manden.

EC er efter angrebet tirsdag blevet anholdt, ligesom Chérif Chekatts anden bror og forældre. Derudover har politiet anholdt tre personer.

Smidt ud af hus

I bokseklubben fortæller en mand, hvor EC tidligere har boet - lige i nærheden af klubben.

Da B.T. ankommer til den smalle villavej, står to beboere og ryger i forhaven. De kender EC og hans nu afdøde bror, Chérif Chekatt.

»Chérif boede med sin mor, sine to søstre og sine to brødre i det hus,« siger kvinden og peger med de to fingre, hun holder cigaretten med.

Det store hus er omgærdet af stilladser. Håndværkere er i gang med at totalrenovere det.

»Ja, familien Chekatt blev smidt ud af huset af kommunen for fem år siden. Det var en del af en social indsats, men kommunen valgte at sælge det til en privat entreprenør, og derfor måtte familien ud,« forklarer kvinden, der ikke vil have sit navn frem af frygt for repressalier.

Cherif Chekatt boede i dette hus indtil for fem år siden med sin mor, søstre og bror, fortæller beboere på vejen Rue du Chene i Neudorf syd for Strasbourg. Foto: Jacob Friberg Vis mere Cherif Chekatt boede i dette hus indtil for fem år siden med sin mor, søstre og bror, fortæller beboere på vejen Rue du Chene i Neudorf syd for Strasbourg. Foto: Jacob Friberg

Hun fortæller, at familien Chekatt boede i huset cirka ti år. Flere gange så hun politibiler køre ned til huset på grund af ballade.

»Sønnerne kunne godt blive meget aggressive, også overfor deres mor,« siger kvinden i haven.

Hendes mand viser B.T. en nærliggende park, hvor Chérif Chekatt plejede at hænge ud. Ifølge manden foregår der tit noget skummelt i parken, hvor der ifølge ham bliver solgt stoffer.

Chekatt blev kriminel i en meget tidlig alder, og som 29-årig havde han hele 27 domme på samvittigheden, hovedsageligt for røveri, indbrud og vold. Han havde både domme i Tyskland, Schweiz og Frankrig.

Parken tæt på hjemmet, hvor Cherif Chekatt ifølge en beboer fra gaden brugte meget tid på at hænge. Foto: Jacob Friberg Vis mere Parken tæt på hjemmet, hvor Cherif Chekatt ifølge en beboer fra gaden brugte meget tid på at hænge. Foto: Jacob Friberg

I centrum af Strasbourg er der fredag tydeligvis langt flere folk på gaden end de foregående dage. Julemarkederne har igen slået boderne op.

Men de mange lys og blomster på Place Kleber og gågaden Rue des Grandes Arcades minder konstant folk om tirsdag aften, hvor gerningsmanden bevæbnet med skydevåben og en kniv udførte sin massakre på tilfældige gågængere.

Selv om Chekatt, den formodede gerningsmand, er død, tager politiet ingen chancer. Ved indgangene til Strasbourgs historiske centrum bliver biler gennemsøgt, og folk bliver kropsvisiteret.

Kontrollen bliver ved indtil juleaften.