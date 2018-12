Naboer til Danske Banks prestigebyggeri ved Hovedbanegården i København undrer sig over, at banken har fået lov til at lave et gigabyggeri på den såkaldte postgrund i det centrale København lige ved Hovedbanegården.

Jørgen Munk og Martin Johansens lejligheder ligger lige over for den grund, hvor der snart kommer til at være tårne på helt op til 115 meter.

Da B.T. besøger dem, bliver mødet akkompagneret af støj fra byggepladsen, hvor gravkøer og kraner er i gang med at gøre klar til megabyggeriet.

Der er ifølge naboerne indgivet mere end 200 kritiske høringssvar, hvoraf ni ud af ti svar var kritiske over for projektet, men intet af det har ført til ændringer:

»Det er et projekt af en størrelse, som vi som naboer og borgerne i almindelighed har været stærkt imod. Og det er også et projekt, der sprænger skalaen på alle måder og går ud over København og Københavns Skyline. Projektet kommer til at kaste skygger mange steder i indre by og Islands Brygge,« siger Martin Johansen, der bor i en lejlighed på 5. sal.

Martin Johansen bor lige over for megabyggeriet, der skal huse Danske Banks hovedsæde lige ved Hovedbanegården. Byggeriet er allerede i gang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Johansen bor lige over for megabyggeriet, der skal huse Danske Banks hovedsæde lige ved Hovedbanegården. Byggeriet er allerede i gang. Foto: Bax Lindhardt

Som B.T. skrev søndag, har naboerne på Bernstorffsvej klaget til Planklagenævnet med påstand om, at lokalplanen bag projektet er ulovlig, fordi byggeriet er for stort.

Udover Danske Banks nye domicil skal det også skal huse lejligheder, hotel og kontorer.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik derfor i marts 2018 advokatfirmaet Horten til at vurdere, om kommunen er erstatningsansvarlig over for Danica Pension, hvis byggeriet viste sig at være ulovligt. Og af den fortrolige rapport fremgår det, at forvaltningen selv vurderer, at ‘der er en risiko for, at klagerne får medhold’.

Efterfølgende har forvaltningen lavet en tilrettet lokalplan, som blev vedtaget for få uger siden. Også den klager naboerne nu over, fordi den ifølge deres advokat Charlotte Castenschiold blot er skrevet om for at få det muligvis ulovlige byggeri igennem.

Jørgen Munk (tv.) og Martin Johansen, der begge er naboer til det nye Danske Bank byggeri på Postgrunden i København, har klaget over, at byggeriet er alt for stort. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jørgen Munk (tv.) og Martin Johansen, der begge er naboer til det nye Danske Bank byggeri på Postgrunden i København, har klaget over, at byggeriet er alt for stort. Foto: Bax Lindhardt

Naboerne undrer sig over, at byggeriet kan gå igennem i stort set den form, som det Danske Bank ejede Danica Pension har ønsket det.

»Det bliver nogle enorme bygninger, som ikke passer ind i det København, vi kender. Vi har intet imod, at der bliver bygget på grunden, men hvorfor kan det ikke være i en størrelse, som passer til byen,« spørger Martin Johansen.

»Det er som om, at Danske Bank har fået det fuldstændig, som de vil,« tilføjer Jørgen Munk.