Det er ikke sjovt at være nabo til et fyrværkerisalg - især ikke, når fyrværkeriet skal præsenteres uden for sæsonen.

Naboer til fyrværkeriproducenten, Danish Fireworks i Asaa, har klaget til Brønderslev Kommune over gener fra producentens testshows, som forløber over en hel dag en gang årligt. Beboerne meddeler, at det er ulideligt at være i området, mens det står på.

- Vores vægge ryster, og vores hunde er bange, siger en af naboerne, Birgit Simonsen, til DR Nordjylland.

Men indehaveren af fyrværkerivirksomheden Danish Fireworks i Asaa føler sig udsat for lidt af en hetz af naboerne.

Det er en dag, hvor folk med en fyrværker i maven kan komme og lave deres eget show, forklarer indehaver Christian Sonne Schmidt.

- Og her i år havde vi lavet et show, hvor der var åbnet op for publikum, og folk kunne komme og kigge, og jeg tror der var mellem 150 og 200 mennesker, siger han.

Udover det ene heldagsarrangement er der ti mindre demonstrationsafskydninger fordelt henover året.

Christian Sonne Schmidt understreger, at han har alle tilladelser på plads og holder op med at skyde krudtet af længe før nødvendigt.

Han føler sig ikke pænt behandlet af naboerne, der i foråret blev inviteret til møde med ham og kommunen for at komme klager i forkøbet.

- Da jeg møder op nede kommunen er der ingen af klagerne. Så jeg sidder lidt der med lang næse foran to af kommunens medarbejdere, siger han.

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune tager sagen op på sit møde i dag.