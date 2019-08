Fredag og lørdag har der været middelalderfestival i Fængslet i Horsens, hvilket har medført støj i nabolaget.

Det er man dog blevet vant til efter, at Fængslet blev lavet om til en kulturinstitution i 2012.

Det fortæller tre naboer til Horsens Folkeblad.

Naboerne fortæller, at larmen er irriterende under fesitvalen og koncerter, men de synes samtidigt, at det er rart med nogle arrangementer i Fængslet.

Fængslet i Horsens kan både bruges til en koncert eller en middelalderfestival. Foto: Claus Fisker

Preben Møller, der er en af naboerne, fortæller, at det er noget mildere, når Fængslet afholder middelalderfestival, end når kulturinstitutionen afholder koncerter.

Det skyldes blandt andet, at der kører en masse lastbiler forbi på vejen udenfor hans hus, når der skal spilles koncert, og de laver en masse larm.

Brian Andersen, der ligeledes er nabo til Fængslet, siger, at han er enig i, at middelalderfestivalen er mindre generende end en koncert.

Han fortæller til Horsens Folkeblad, at middelalderfestivalen tiltrækker børnefamilier, der er stille og rolige, mens koncerter kan tiltrække fulde mennesker, der smider dåser og tisser i hækken.

Naboerne til Fængslet foretrækker dog stedet som en kulturinstitution fremfor et rigtigt fængsel. Foto: Claus Fisker

Det er godt med noget aktivitet

Preben Møller synes, det er godt, at der sker noget i Fængslet, efter man valgte at lukke det rigtige statsfængsel. Han frygtede, det bare ville gro til.

Jesper Lindved, der er den sidste nabo, er enig i, det er godt med aktiviteten.

Hans have grænser op til hegnet til fængslet, og han var vant til at få en snak med de fanger, der måtte gå ud til det yderste hegn. Det synes han var hyggeligt.

Det er syvende gang, at Fængslet afholder middelalderfestivalen, og kulturinstitutionen har også haft Ramstein og Metallica til at spille koncerter.