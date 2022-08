Lyt til artiklen

Om sommeren nyder mange byboere at slikke sol i gårdhaverne.

Men på Læssøesgade på Indre Nørrebro er solbadende kvinder blevet chikaneret af naboerne i årevis. Det er endda kun toppen af isbjerget – og nu har beboerne fået nok.

Til NørrebroLiv fortæller flere beboere på Læssøesgade, at indsatte i Blegdamsvejens Arrest og deres besøgende på gaden lige foran fængslet er larmende, affyrer fyrværkeri og kommer med ubehagelige tilråb – især mod kvinderne.

»Min gård vender direkte mod fængslet. Især om sommeren er vi plagede af tilråb fra de indsatte. Primært er det kvinderne, som antastes med tilråb som 'Smid noget mere tøj, så vi kan se det hele' eller 'Ligger du og keder dig, jeg kan sagtens underholde, hvis det skulle være'. Der findes utallige eksempler,« siger en kvindelig beboer, som ønsker at være anonym, til NørrebroLiv.

Det til trods for, at det er ulovligt for indsatte at kommunikere med folk udefra.

Trods gentagne henvendelser føler beboerne ikke, at der er blevet taget hånd om problemerne.

Ifølge en anden beboer ligner Læssøesgade til tider 'en krigszone', fordi besøgende til de indsatte i Blegdamsvejens Arrest affyrer fyrværkeri og larmer på gaden til stor gene for beboerne; ikke mindst børnene som har svært ved at falde i søvn på grund af støjen fra besøgene i aftentimerne.

Kriminalforsorgen oplyser til NørrebroLiv, at politiet bliver kontaktet omgående, når der er problemer med støj, uro og tilråb fra de indsatte i arresten på Indre Nørrebro.