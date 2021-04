Op ad en stor granitsten står en lyserød børnecykel. Lidt længere nede af vejen holder én i rød.

Men der er ikke tale om børnecykler, der er blevet smidt i indkørslen efter en cykeltur. De står der med fuldt overlæg.

Cyklerne står der, fordi naboerne til Skelstrupvej i Skelstrup lidt uden for Maribo håber, at de mange forbikørende bilister ser dem og sænker farten. Det fortæller de til TV 2 Øst.

For i weekenden fik det tragiske konsekvenser for en 11-årig pige, da hun under en cykeltur med familien blev påkørt af en 29-årig mand. Manden, der havde en promille på 2.02, ramte hende med så høj fart i en kassevogn, at den 11-årige pige døde af sine kvæstelser.

En rød børnecykel skal få bilisterne til at sænke farten, håber naboerne. Foto: Presse-fotos.dk

Mona Nielsen er én af de naboer, der bor ud til den trafikerede vej. Ulykken skete lige ud for hendes have, hvor hun har boet i 22 år – og i al den tid har hun oplevet, at bilister har kørt for stærkt.

»Nogle gange kan du se, at bilen kommer - men du kan ikke nå at se, hvilken farve den har, siger hun.

Ulykken skete fredag aften, og lørdag eftermiddag var flere af områdets beboere samlet på ulykkesstedet.

»Jeg er helt ude af mig selv. Min datter havde vitterligt gået det samme sted få minutter forinden. Det er så tragisk, og det gør så ondt,« sagde en kvinde til B.T tydeligt berørt af situationen.

Den 11-årige pige døde af sine kvæstelser, efter at hun blev påkørt under en cykeltur med sin familie fredag aften. Foto: Presse-fotos.dk

En anden af naboerne fortalte, at hun hørte et 'kæmpe brag' og efterfølgende skrig, da ulykken skete. Herefter hastede hun ud på vejen, hvor hun hjalp familien, udøvede førstehjælp og alarmerede politiet.

»Jeg synes, det er rart, at hele lokalsamfundet bakker op og viser sig. Det er den bedste måde at vise vores respekt på,« lød det fra kvinden lørdag eftermiddag.

Foruden forsøget med børnecyklerne, så har naboerne startet en underskriftsindsamling. De håber, at kommunen vil lave nogle vejbumpe eller sætte et skilt op med en fartbegrænsning på 50 kilometer i timen på vejen, som de betegner som yderst farlig.

Indtil det sker, så tager Mona Nielsen og de andre naboer deres forholdsregler. Hvis hun skal ind til byen for at handle, så bliver det lige før lukketid, hvor der ikke er så meget trafik, fortæller hun til TV 2 Øst.

Folk fra lokalområdet har lavet et blomsterhav på ulykkestedet. Foto: Presse-fotos.dk

Den 29-årige bilist er varetægtsfængslet frem til 12. maj for uagtsomt manddrab.

Han erkender sig skyldig i fire forhold, som er grov kådhed, spirituskørsel, at være flygtet fra gerningsstedet og at have kørt uforsvarligt imod færdselsretningen med en knust rude, hvilket kom frem i grundlovsforhøret lørdag.