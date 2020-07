Et ægtepar i Egernsund i Sønderborg Kommune er frustrerede over kommunens indsats over for en gammel, konfus kvinde.

Parret fandt for nylig den ældre kvinde hjælpeløs på gulvet i sin lejlighed. Hun var ligbleg og svarede ikke på spørgsmål.

Lykke og Flemming Nielsens, der er naboer til kvinden, ringede derfor til hjemmeplejen, der sendte to ansatte ud for at kigge til hende.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Men de to ansatte forlod kvinden efter at have ringet efter en sygeplejerske, som sagde, at der ville komme hjælp 'i løbet af dagen'. Flemming ringede derefter 112, da han står uforstående over for, hvordan noget sådan kunne vente.

Alarmcentralen guidede Lykke Nielsen til at give førstehjælp, indtil ambulancefolkene nåede frem og gav den fornødne hjælp.

Nogle dage senere faldt kvinden igen og fik en flænge i ansigtet. Hun klagede også over ondt i armen. Naboerne ringede igen efter en ambulance, som tog hende med på sygehuset. Det viste sig, at hun havde brækket armen.

Forleden var den så gal igen. Flemming Nielsen frygtede, at kvinden var død, da han fra sin ejendom kunne se, at hun i flere timer havde siddet og sovet med hovedet hvilende på en fodskammel foran stolen.

»Det er ikke i orden at lade en gammel hjælpeløs dame sidde sådan. Det er uværdigt. Der må da kunne findes en aflastningsplads til hende,« siger han til Jydske Vestkysten.

Lykke og Flemming Nielsen fortæller, at de er flere, der har kontaktet kommunen for at få mere hjælp til kvinden.

Ifølge Marianne Krarup, der er chef for hjemme- og sygeplejen i Sønderborg Kommune, blev der efter naboernes henvendelser straks taget hånd om kvinden.

»Vi er på sagen. Mere konkret kan jeg ikke udtale mig, for det har jeg ikke samtykke til. Men vi er glade og lykkelige over, at der er medmennesker, der reagerer i sådanne tilfælde,« siger hun.

Flemming Nielsen fortæller fredag morgen til JydskeVestkysten, at kvinden nu har fået tilbudt en aflastningsplads.