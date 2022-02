Tre nætter uden søvn. Og det er bare begyndelsen.

Det er, hvad parret Sally og Mark Madsen fra Tilst ved Aarhus lige nu ser ind i. Det gælder også deres tre små børn.

50 meter fra deres hus ved Gl. Viborgvej ligger der nemlig en jernbanebro, som skal brækkes ned og bygges op igen i forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet.

Det er et omfattende anlægsarbejde, der varer fra december sidste år til midten af august i år.

Undervejs vil der være meget støjende arbejde, der kommer til at genere naboerne i området – og af hensyn til togtrafikken vil det særligt støjende arbejde foregå om natten.

Om natten, hvor Sally og Mark Madsen og deres tre børn – ligesom de fleste andre – normalt sover.

Tidligere denne uge blev transportminister Trine Bramsen og rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Steen Stavnsbo (K) så enige om at sænke støjgrænserne samt øge muligheden for kompensation til naboerne.

Om lovgivningen og den nye aftale: Et bredt flertal i Folketinget vedtog 2. december en særlovgivning, der giver Banedanmark mulighed for at tilsidesætte kommunale støjgrænser, så de kan sikre, at elektrificeringen af jernbanen ikke bliver forsinket. Det skete, efter Aarhus Kommune tidligere afviste Banedanmarks ansøgning, der blandt andet ville medføre mere end 40 nætter med natarbejde i Tilst området. Tidligere denne uge indgik Transportministeren og rådmanden for Teknik og Miljø en aftale, der skal sikre bedre vilkår for naboerne. I de oprindelige vilkår kunne byggepladserne støje op til 65 dB (A) en enkelt nat uden at skulle kompensere naboerne – men nu er det sænket til 60dB (A), ellers skal der falde strakskompensation. Desuden var der lagt op til, at der måtte udføres støjende arbejde på 55dB (A) i op til fem nætter i træks, inden borgere skulle kompenseres eller tilbydes hotel, det er nu forkortet til tre nætter. Kilde: Aarhus Kommune og Transportministeriet

Både transportministeren og rådmanden udtalte i den forbindelse, at det er et kompromis, der kommer mange aarhusianere til gode, og at der selvfølgelig skal tages hensyn til naboerne.

Og selvom det er en lille sejr, som Sally Madsen kalder det, så er det ikke en følelse af hensyntagen, familien fra Tilst nu sidder tilbage med.

De føler sig mildest talt forbigået af Banedanmark, der ifølge dem opfører sig hensynsløst over for naboerne.

»Den måde, det bliver gjort på, gør, at man føler sig så ubetydelig i alt det her,« siger Sally Madsen til B.T.

På grund af nattestøjen er Sally og Mark Madsen og naboerne i området berettiget til at søge kompensation for generne. Støjkompensationen udgør enten 600 kroner pr. husstand pr. døgn eller genhusning på hotel, som Banedanmark vælger.

Men det er fuldstændig utilstrækkeligt, fortæller Sally Madsen.

»Det her beløb er så forsvindende lille. Vi kan dårligt købe ørepropper for de penge. Vi er fem mennesker og en hund, 600 kroner til at overnatte et sted er slet ikke nok.«

I første omgang vil nattearbejdet stå på nætterne 18.-21. februar. I de dage havde familien håbet på at kunne blive genhuset et sted, eksempelvis på hotel, som Banedanmark også har stillet naboerne i udsigt.

Men det er Banedanmark, der udvælger hvilke hoteller, de må booke sig ind hos. De har fået tilbudt to forskellige steder, men da familien på fem både har et lille barn, en hund og en elbil, der skal kunne lades op, lever de udpegede hoteller ikke op til deres behov.

Sally Madsen har derfor fundet et andet hotel i nærheden, som også er på den såkaldte SKI-liste. Det er kun de hoteller, der må bruges til overnatning.

Men torsdag fik de det endelige nej.

»Jeg synes, de er nogle kæmpe idioter på grund af deres ufleksible håndtering af genhusningsløsningen og den ringe mulighed for kommunikation,« forklarer Sally Madsen.

Det betyder, at familien i stedet må gøre brug af den økonomiske kompensation og få udbetalt 1.800 kroner for generne. De har ikke midlerne til selv at spæde yderligere til, og derfor må de blive hjemme i dagene, hvor der vil være larm natten lang.

»Jeg ved ikke, hvad fanden vi skal stille op.«

Sally Madsen og familien mener, at Banedanmark vælger at prioritere den billige løsning, som kan administreres hurtigt, fremfor rent faktisk at lytte til familiernes behov og ud fra det tilbyde en løsning, familierne kan bruge.

Hele vejen igennem har de følt sig fuldstændig tromlet af Banedanmark, selvom de understreger, at de glæder sig over, at jernbanerne skal elektrificeres, og at dem, der arbejder på skinnerne, er søde og rare.

»Banedanmark bruger meget tid på at med at sige, at de samfundsøkonomiske konsekvenser er uoverskuelige, hvis man skal planlægge anderledes, men det virker, som om man ikke tænker på de nærmest uoverskuelige personlige konsekvenser for os.«

Kan I ikke klare det, hvis der bare er tale om nogle enkelte nætter?

»Jo, det kan vi godt. Men det er ikke bare tre dage, det er længere og kortere perioder fra december til august, hvor vi skal lægge øre til støj af varierende niveauer dag og nat. Der er ingen tvivl om, at Banedanmark er en stor spiller. Det er vi 132 husstande herude ikke. Det er os, både børn og voksne, der betaler prisen.«

B.T. ville gerne have spurgt rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Steen Stavnsbo (K), om den aftale, kommunen har indgået med Transportministeriet, er god nok.

Steen Stavnsbo har ikke haft mulighed for at stille op til interview, fordi han holder ferie. B.T. har modtaget en skriftlig kommentar i stedet:

»Jeg har haft fokus på at skabe en bedre situation for vores borgere, og det er det resultat, der er leveret med en halvering af støjgrænsen og hurtigere adgang til kompensation – alternativet var, at der ingen forbedring var sket, og det har jeg svært ved at se skulle være bedre,« lyder det fra Steen Stavnsbo.

B.T. har præsenteret Banedanmark for kritikken, men de har efter vores henvendelser ikke villet stille op til interview. I stedet skriver de blandt andet i et skriftligt svar:

»Man kan desværre ikke bygge helt uden støj. Derfor vil der være enkelte perioder med meget støj, men vi har tilrettelagt de mest støjende arbejder, så de påvirker borgere, naboer og passagerer så lidt som overhovedet muligt. Vi har bestræbt os på at gøre anlægsperioden og dermed generne så kortvarige som muligt. Vi har fuld forståelse for, at de gener, vi trods alt ikke kan undgå, kan være frustrerende,« siger Thomas Bruun Jessen, områdechef i Banedanmark.