Tre biler var fredag involveret i et færdselsuheld i Slagelse, selvom borgere i byen længe har forsøgt at råbe kommunen op om blandt andet en alt for smal vej grundet parkerede biler.

Mere nøjagtigt stødte tre biler sammen i krydset ved Garvergårdsvej i Slagelse Østby, skriver Sjællandske.

En enkelt bil landede på siden, og en kvinde var fastklemt i en bil, mens flere ambulancer ankom til stedet.

En af de borgere, der har klaget over forholdene på stedet er Niels Lund, der i en mail til Sjællandske forklarer, at ulykken ikke kommer som en overraskelse.

»Da jeg selv flyttede til, kontaktede jeg kommunen for at høre, om det kunne være rigtigt, at en vej med så dårlig bredde grundet parkerede biler, ingen midter-opstribning og elendig sigtbarhed ikke er udstyret med nogen former for bump eller chikaner for at sænke hastigheden,« skriver Niels Lund, der dog ikke har haft held med sin henvendelse.

Kommunen har nemlig meddelt ham, at der ikke er planer om at gøre noget ved vejen.

Sjællandske har desuden talt med andre beboere i området, der dog ikke har ønsket at stå frem med navn.

De fortæller ligeledes, at trafiksituationen i området har været uholdbar længe, og at de ligeledes har taget kontakt til kommunen.

Afdelingsleder Bo Gabe, der sidder i kommunens afdeling for Vej og Trafik, har ikke ønsket at kommentere det konkrete tilfælde over for avisen.