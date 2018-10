Det er blevet for meget af det gode, mener naboer til populær festival.

Musik i Lejet i Tisvildeleje satte i 2018 rekord, da alle 8.000 partoutbilletter blev revet væk på 180 sekunder. Det skete, uden at festivalen havde offentliggjort et eneste musiknavn til programmet. Men alt imens at Musik i Lejet hitter mere end nogensinde hos publikum, har de lokale fået nok.

Derfor har byens lokale grundejerforening, Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, sendt en liste med ti kritikpunkter til politikerne i Gribskov Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På listen står der blandt andet, at naboerne kræver, at festivalen reducerer antallet af gæster fra i alt 10.000 til mellem 4.000 og 6.000.

Derudover bør Musik i Lejet skære antallet af scener ned fra tre til to, og Hovedgaden i Tisvildeleje bør være lukket i en kortere periode end hidtil.

For grænsen er nået, mener Elisabeth Harpøth, der er formand for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn:

»Med skrivelsen siger vi, at nu vil vi altså høres, for vi er bekymrede for Tisvildes DNA,« siger hun til avisen.

Andreas Grauengaard, der er den ene af Musik i Lejets stiftere, siger til sn.dk, at 'nogen' i virkeligheden pønser på at 'lukke festivalen ned'.

Han kalder kritikken for 'skruen uden ende' og mener, at festivalens nuværende form er passende - og et godt brand for Gribskov Kommune.

Formanden for udvalget for Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard fra partiet Nytgribskov, siger til Frederiksborg Amts Avis, at man vil 'lytte' til de lokales kritik.

Men hun vil 'ikke underkende', at Musik i Lejet betyder meget for Gribskov Kommune.

Den seneste udgave af festivalen i 2018 bød blandt andet på koncerter med Carl Emil Petersen, C.V. Jørgensen og Kesi.