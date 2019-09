Trusselsbilledet mod Danmark har ændret sig. Forsvaret udvider derfor skyde- og øvelsesområde i Vestjylland til dobbelt størrelse.

De er vant til lyden af maskingevær og pansrede kampvogne i baghaven i det syd-vestlige Jylland. Men fremover skal det militære skyde- og øvelsesområde i Oksbøl være markant større.

Det skriver DR Syd.

Forsvaret udvider området, hvor de må træne med deres soldater fra ca. 6.000 til 14.000 hektar. Dermed får samtlige af de 8.500 sommerhusejere i Varde Kommune nu soldater og kampvogne i baghaven flere dage om året.

Og det bekymrer formand for fællesudvalget af sommerhusejere i Varde Kommune, Allan Junge.

- Skyderierne kommer tættere på, så der kommer formentlig øget støj, siger han til DR Syd.

Forsvaret forstår godt naboernes bekymringer, men udvidelsen er nødvendig, fordi trusselsbilledet mod Danmark har ændret sig, fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Vi ser flere trusler rundt omkring i verden. Så i de kommende år kommer Danmark til at deltage i meget alsidige missioner rundt omkring i verden. Derfor skal vores Forsvar være større, siger forsvarsministeren og fortsætter:

- Og det betyder, at vi har brug for flere soldater, og de får brug for mere plads at træne på, siger hun.

Det danske Forsvar går fra at øve med bataljoner på mellem 450 og 1.000 soldater til at få en ny brigade med 4.000 soldater og nye, større våben. De våben er for eksempel de nye Ceasar pjecer-kanoner, der kan skyde 40 kilometer. De vil dog kun blive brugt som testskud.

Sammen med udvidelsen af øvelsesområdet skal der også anlægges 125 kilometer nye, otte meter brede kampvognsspor flere steder igennem den fredede natur i området.

Det bekymrer især naboerne i den nordlige del af området, hvor der i dag kun er ganske lidt militær aktivitet.

- Vi er ikke vant til soldater i baghaven. Vi har netop købt vores sommerhuse her i den nordlige del af Varde Kommune, fordi her fred og ro - og ikke mindst skøn, fredet natur, fortæller Niels Jørgen Pedersen, formand for grundejerforeningen Henne Strand.

Derfor har grundejerforeningen netop sendt et bekymringsbrev til både forsvarsminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vi er helt med på, at det er nødvendigt at udvide området, så vores soldater kan øve bedst muligt, men vi håber, at politikerne vil overveje, hvor de anlægger de her nye kampvognsspor. Vi har angivet alternative ruter, så de går udenom den fredede natur. For det er muligt at passe på den her natur, siger Niels Jørgen Pedersen.

Grundejerforeningen har endnu ikke fået svar på deres breve til de to ministre, men til DR fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S), at det er yderst vigtigt med et godt naboskab i området.

- Det er vigtigt, at naboer bliver inddraget tidligt og forstår, hvad Forsvaret laver. Vi skal inddrage den plads, Forsvaret skal bruge i respekt for de folk, der bor i området. Jeg vil dog gerne understrege, at det især i de nordlige dele af området kun er meget få dage om året, at forsvaret reelt kommer til at bruge området. Resten af tiden er det til fri afbenyttelse som i dag, siger hun.