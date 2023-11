Der var kampklædt politi. Knipler i bevægelse. Flasker i luften. Og en generel tilstand af kaos.

Ja, videoerne af kampene mellem ordensmagten og FCK-fans efter søndagens rivalopgør mellem F.C. København og Brøndby var voldsomme.

Men hvis du lige pauser klippene et øjeblik og fokuserer på dét, der er rundt omkring det kampklædte politi og de rasende fans, så ser du et helt normalt boligkvarter på Østerbro i København.

Et boligkvarter med andelshavere, der mildest talt er frustrerede over det »helvede«, som Haralds Bodega - stamsted for én gruppe FCK-fans - ifølge naboerne har skabt.

Beboerne fortæller om utryghed, uro, ballade, provokationer, fyrværkeri og »følelsen af at have en rockerborg som nabo.«

Situationen er blevet så alvorlig, at en lang række vilkårlige beboere i området til B.T. fortæller om både børn og voksne, der ikke tør nærme sig området og tager gen- eller bagveje for at komme hjem, når F.C. København spiller kampe i den hjemlige liga eller Champions League.

For at forstå naboernes store frustration skal vi skrue tiden tilbage til begyndelsen af 2023.

Beværtningen på hjørnet mellem Samsøgade og Jagtvej havde nemlig heddet Café Samsø i 110 år, da den i primo 2023 skiftede hænder og navn.

De nye ejere havde - og har - ifølge B.T.'s oplysninger tilknytning til F.C. København-fangrupperingen Sektion 12, men selvom de omdøbte stedet til Haralds Bodega (opkaldt efter tidligere FCK-bestyrelsesformand Harald Nielsen), forsikrede man de lokale om, at beværtningen ville fastholde de gamle værdier.

Noget, der i dag bliver kaldt en »lodret løgn« af naboerne.

»I begyndelsen var vi interesserede og havde tænkt os at støtte stedet, ligesom vi gjorde med Café Samsø, men det gik jo ret hurtigt op for os, at de på ingen måde havde tænkt sig at videreføre nogen som helst værdier,« siger en nabo, der ønsker at være anonym, til B.T.

Og den med anonymitet kan vi lige så godt tage nu.

B.T. har nemlig for at undersøge naboernes oplevelse af Haralds Bodega ringet vilkårligt rundt til beboere på Samsøgade via. Krak.

I alt har B.T. talt med 17 naboer på gaden, og de 17 naboer har konkret to overordnede ting til fælles:

1. De er alle dybt frustrerede over bodegaen og fortæller samstemmigt om én gruppe FCK-tilhængere, der på mange punkter har gjort det seneste halve år på Samsøgade fyldt med frustrationer og frygt.

2. Ingen af dem tør at stå frem med navn, da de er nervøse for at blive opsøgt af FCK-tilhængerne.

Kort efter overtagelsen af bodegaen fandt naboerne hurtigt ud af, at stedet var tiltænkt som et opholdssted før og efter FCK-kampe i Parken.

Men de skulle spejde langt efter de klassiske hvide trøjer fra 'Byens Hold'.

»Du ser ikke én FCK-trøje. Det er sortklædte fans med det tøj, der måske populært vil blive kaldt 'hooligantøj'. Og så følger attituden med,« siger en beboer og uddyber:

»De er jo ligeglade med os og alle andre. Pisser på vores opgangsdøre, gider ikke flytte sig og kommer gerne med ubehagelige bemærkninger, når man forsøger at komme ind i sin opgang. Ja, de opfører sig om, at de ejer hele området.«

De 17 naboer beskriver alle nøgternt til B.T., hvordan en normal FCK-kampdag ser ud i deres nabolag.

De sortklædte fans ankommer tidligt til Haralds Bodega, og da beværtningen har en begrænset indvendig størrelse, går der ikke længe, før der står en 50-100 mennesker på Samsøgade.

På et tidspunkt op ad eftermiddagen tager de fleste turen på knap én kilometer til Parken, før de efter kampen igen tager opstilling på Samsøgade.

Flere naboer fortæller dog også, at de sortklædte tilhængere ofte er massivt til stede ved bodegaen, når FCK spiller udebanekampe.

»Vores børn er enormt utrygge, når der i hvert fald én gang om ugen er fyldt med de her mennesker, som de ikke tør nærme sig. Min datter har fået én dum kommentar, da hun skulle ind i sin opgang, så nu går hun omveje, eller også forsøger jeg at hente hende,« siger en anden nabo, der har boet i kvarteret i 12 år, og fortsætter:

»Men de er jo ligeglade. På en helt normal kampdag pisser de overalt, smider med affald, larmer, bruger vores gård, dobbeltparkerer og forvandler bare generelt vores nabolag til et meget utrygt sted. Og når enkelte borgere har forsøgt at starte en dialog, er det blevet mødt af en enormt konfrontatorisk og nedladende attitude«

Nu har vi beskrevet, hvordan området ser ud under en 'normal kamp', men så er der jo også de mere voldsomme dage.

De dage, hvor politiet kommer i karambolage med FCK-tilhængerne, som så søger mod Haralds Bodega.

Det skete i søndags, og det er også sket i forbindelse med årets Champions League.

»Nu er det to-tre gange på et par måneder, at der er kampklædt politi, kanonslag og kastede brosten foran min hoveddør. Det er jo fuldkommen vanvittigt,« siger en kvindelig nabo og fortsætter:

»I søndags måtte jeg stå 45 minutter og vente med at komme hjem, fordi der var afspærret.«

Flere beboere fortæller, at man i deres andelsforenings bestyrelse uden held har forsøgt at indgå en dialog med mændene bag Haralds Bodega.

I stedet har man opfordret alle andelshavere til at klage til kommunen og politiet, hvis man observerer en lovovertrædelse.

Og det har nu, ifølge B.T.'s oplysninger, resulteret i, at Haralds Bodega har modtaget en stævning.

»Jeg tør ikke tro på det, men vi drømmer jo bare om, at de forsvinder. Det er ikke sjovt – hverken for voksne eller børn – at være bange i sit eget lokalområde,« siger en nabo.

B.T. har tilbudt ejerne af Haralds Bodega at blive foreholdt naboernes kritik og komme med deres udlægning af sagen.

Det har de ikke ønsket.

B.T. har også kontaktet Københavns Politi, der er vendt tilbage med et skriftligt svar:

»Københavns Politi er opmærksom på, at beboerne i det pågældende område til tider oplever en utryg stemning i deres nabolag, når F.C. København spiller. Både Nærpolitiet og Bevillingssektionen, der flere gange om måneden fører tilsyn med beværtningen, er i dialog med beboerne og har blandt andet vejledt dem om, hvordan de bedst kommer i kontakt med politiet, hvis de føler sig utrygge,« lyder det.