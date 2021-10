For to måneder siden gav Halsnæs Kommune på Sjælland grønt lys til at grave og bygge på en grund i Ølsted.

Men nu er maskinerne midlertidigt slukkede, og de store jordbunker vokser ikke længere. Og af en god grund.

»Vi har aldrig lugtet noget derinde fra før, men da de begyndte at grave, kom der en fæl lugt, og den blev bare værre og værre,« siger Lars Larsen, som er en af naboerne til grunden til SN.dk.

Stanken fra byggegrunden skyldes dog ikke kloakproblemer, men højst sandsynligt forurenet jord.

Lugten bliver beskrevet som en blanding af olie og asfalt, hvilket har fået flere borgere i området til at kontakte kommunen, som har afbrudt byggearbejdet. Før det kan begynde igen, vil der blive foretaget en række miljøundersøgelser af jorden.

Indtil det er overstået lyder anbefalingen, at man holder en 'naturlig fornuftig afstand' til de store bunker ildelugtende jord.

Naboer har ifølge SN.dk også oplevet decideret ubehag og gener af lugten.

Lars Larsen har blandt andre haft hovedpine på grund af lugten.