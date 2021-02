Flere tusinde gæster krydser hvert år den gamle Lillebæltsbro på en særlig gangbro, der udgør forlystelsen Bridgewalking.

Men naboerne til forlystelsen er utilfredse med gangbroen, og ni husstande fører nu retssag mod kommunerne, der driver anlægget.

Det skriver TV2 Fyn, som har talt med flere af naboerne.

For det første er de utilfredse med den larm, der kommer fra anlægget, når det blæser.

Når det blæser, hyler det nemlig 'ganske voldsomt', som når man puster i en flaske.

Og modsat lyden fra toget, der kun varer otte sekunder, så er hyletonen fra broen konstant.

Men også gæsternes udsyn fra gangbroen generer naboerne.

En nabo fortæller, hvordan man kan se ind i hendes soveværelse og badeværelse.

Gæsterne får adgang til at gå på den øverste del af den gamle Lillebæltsbro. Foto: Claus Fisker Vis mere Gæsterne får adgang til at gå på den øverste del af den gamle Lillebæltsbro. Foto: Claus Fisker

I alt har forskellige borgere indgivet 360 klager, og Middelfart og Fredericia Kommune har indtil nu brugt to milioner kroner på at forsøge at fjerne lyden.

Og nu skal sagen altså for retten. Steffen Møller Borgbjerg, som er en af de husstande, der har lagt sag an, mener slet og ret, at gangbroen er ulovligt opført, da man ikke må opføre en forlystelse i en byzone.

Derudover er naboerne aldrig blevet hørt eller inddraget.

»Så mange regler er blevet overtrådt i forbindelse med, at der aldrig har været høring eller noget som helst, da man lavede det,« siger han til TV2 Fyn.

Der er beregnet et værditab på samlet set 3,1 millioner kroner for de ni ejendomme.

Men naboerne ønsker ikke erstatning. Det fjerner ikke generne. De vil have konstruktionen fjernet.

De to kommuner har ikke ønsket at kommentere på sagen, mens retssagen kører. Første retsmøde har været afholdt og næste ligger i midten af april.