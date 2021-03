Mekanisk ventilation kan suge store mængder sundhedsskadelige partikler fra brænderøg ind i nyere boliger.

Skal man være bekymret, hvis man af og til kan lugte naboens brænderøg indendørs - i ens eget hjem?

Det spørgsmål har flere danskere stillet Rådet for Grøn Omstilling, som derfor har undersøgt indeklimaet i en udvalgt villa i København.

Resultatet af screeningen peger i en klar retning: Hvis man kan lugte røg fra naboens brændeovn, er niveauet af forurenende partikler i luften formentlig så højt, at det kan være sundhedsskadeligt.

Det fortæller ingeniør og seniorrådgiver med speciale i luftkvalitet Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling, der er en uafhængig miljøorganisation.

- Vores screening har vist, at i nye huse med mekanisk ventilation kan der opstå meget høje koncentrationer af kræftfremkaldende, sundhedsskadelig røg fra naboernes brændeovne, siger han.

Mekanisk ventilation er som regel installeret i huse, der er bygget inden for de sidste 20 år. Ventilationen skal sikre et godt indeklima, men kan altså have den modsatte effekt, hvis røgen udenfor er forurenet.

Mekanisk ventilation findes også i ældre huse, der er blevet energirenoveret med forbedret isolering og et nyt ventilationssystem.

Screeningen af det udvalgte parcelhus i København blev lavet en aften fra 19.30 til 20.30. Her blev der målt overraskende høje niveauer af sundhedsskadelige partikler i luften, fortæller Kåre Press-Kristensen.

Villaen er fra 2011 og ligger i et kvarter, hvor husene primært opvarmes med fjernvarme. Naboen til huset har dog brændeovn.

Og når vinden er i en bestemt retning, suges røgen fra naboens brændeovn altså lige ind i stuen og soveværelserne hos den pågældende familie.

- Når der lugter af røg indendørs, er niveauet af de skadelige, ultrafine partikler i hjemmet højere end på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden, fortæller Kåre Press-Kristensen.

Antallet af ultrafine partikler i den luft, der blev suget ind i huset af den mekaniske ventilation, blev målt til at ligge mellem 20.000 og 70.000 partikler per kubikcentimeter.

Til sammenligning er der cirka 25.000 ultrafine partikler per kubikcentimeter på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden på en hverdag.

Boulevarden er en af Københavns mest befærdede veje.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at man ville kunne måle så høje niveauer af skadelige partikler i et parcelhus, siger Kåre Press-Kristensen.

Han understreger, at der er tale om en indledende screening, som skal følges op af grundigere undersøgelser af luftforurening i danske huse.

Rådet for Grøn Omstilling ser flere muligheder for at begrænse forureningen fra brænderøg i huse med automatisk ventilation.

Dels bør man forbyde brug af brændeovn i en radius af 100 meter fra boliger med mekanisk ventilation, mener organisationen.

Dels skal der udvikles mere effektive filtre til ventilationssystemerne, så flere skadelige partikler bliver opfanget.

