»Det her med at blive efterladt og ikke få nogen information. Det giver mig angst.«

Sådan lyder det fra 71-årige Susanne, der bor i de omtalte højhuse i Bellahøj.

Hendes naboer skal endnu engang evakueres. Denne gang på grund af stormen, der er på vej mod Danmark, og frygt for, at det hele styrter sammen.

Men Susanne sidder bange tilbage i nabohøjhuset på syvende sal og undrer sig.

For hvorfor skal hun ikke evakueres, når der er frygt for, at nabobygningen styrter sammen? Hvorfor får hun ikke noget at vide om, hvem hun skal kontakte, hvis uheldet sker?

Det er boligselskabet KAB, der står for udlejning af lejlighederne i Bellahøj.

Højhusene fra 1950erne har en konstruktionsfejl, som gør, at de ikke tåler en vindbelastning på mere end omkring 14 meter per sekund i middelvind.

B.T. har talt med kommunikationschef fra KAB, Søren Gregersen, der anerkender beboernes utryghed og bekymring i forbindelse med stormen.

»Der er ingen risiko for de huse, der ikke bliver evakueret,« slår han fast, og tilføjer:

»Det er nogle konkrete vindhastigheder og vindretninger, der afgør hvem og hvor, der evakueres.«

Han understreger, at beboernes sikkerhed har den højeste prioritet for selskabet.

»Og ved de højhuse, hvor der ikke evakueres, er det fordi, der ikke er nogen risiko, så der skal folk være helt rolige.«

Han slår samtidig fast, at der er blevet opsat information i folks opgange, hvor der også er kontaktinformation.

Men det kan Susanne alligevel ikke genkende.

»Vi får ingenting at vide, så jeg er bange. De siger, at vi bare skal tage det stille og roligt, men er vores bygning blevet bygget ordentligt?« spørger hun med gråd i stemmen.

Hun forklarer, at højhusene er et skønt sted at bo, når det er godt vejr. Der er nemlig den 'bedste' udsigt over København.

Men lige så snart vejret vender, så er det knap så smukt. Ved sidste jordskælv i Danmark brasede en væg ned i hendes lejlighed.

Og nu hvor stormen Pia står til at ramme Danmark, bliver Susanne bange.

»Det påvirker mig meget. Vi mangler informationer. Hvem skal jeg henvende mig til, hvis det hele braser sammen?« spørger Susanne, og tilføjer:

»Det er en underlig opdeling af beboerne her. Det er flot at evakuere folk, men de glemmer den anden halvdel.«

Susanne har ikke andre muligheder end at sidde i sin lejlighed og se til, mens Pia tager sit greb om Danmark og håbe på det bedste.